الأهرام العربي تنفرد بنشر وثائق المخابرات البريطانية لإفشال ثورة يوليو

القاهرة - (مصراوي)

تواصل مجلة "الأهرام العربي" في عددها الصادر، السبت المقبل، ننشر مجموعة من الأخبار الهامة عن مجمل أحداث الأسبوع المقبل، وعدد من الانفرادات والحوارات والموضوعات المميزة.

وأعدت المجلة في عددها ملفًا خاصًا تحت عنوان "65 عام علي ثورة 23 يوليو.. عبدالناصر ينظر من شرفة العروبة"، من تقديم وإعداد الكاتب الصحفي إلهامي المليجي، حيث شارك فى الملف عدد من كبار القومين العرب على رأسهم سامي شرف سكرتير الرئيس الراحل جمال عبد الناصر الشخصي للمعلومات، ومعن بشور رئيس المؤتمر القومي العربي، والباحث اللبناني توفيق شومان، وعلى محمد الشرفاء الحمادي مدير ديوان الرئاسة السابق بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبشارة مرهج وزير الداخلية اللبناني الأسبق، الدكتور عبدالستار الجميلي أمين عام حزب الطليعي الاشتراكي الناصري فى العراق.

كما انفردت "الأهرام العربي" باستعراض وثائق لأول مرة تكشف عن خطة للمخابرات البريطانية لإفشال ثورة يوليو، وانفرد الكاتب الصحفي أحمد عامر بتفاصيل المعركة الأخيرة لتحرير بنغازي على متن البارجة الحربية "عكرمة".

وتُعد أبرز الحوارات الصحفية التى جاءت في العدد، حوار على عدة حلقات أعدته للنشر الكاتبة الصحفية شاهيناز العقباوي، مع محمد فايق وزير إعلام عبد الناصر، كما حاورت أسرة التحرير فى ندوة مع الإعلامية اللبانينة جيزيل خوري أعدها للنشر أحمد سعد الدين والمعتصم بالله حمدي وعماد بركات وأحمد أمين عرفات، وحوار مع القميص أنجليلوس جرجس راعي كنيسة "المغارة" أجرته الكاتبة الصحفية ميرفت فهد، وحوار أجراه الكاتب الصحفي أحمد سعد الدين مع الإعلامي جمال الشاعر عضو الهيئة الوطنية للإعلام، وحوار أجراه الكاتب الصحفي عماد بركات مع الدكتور حسين أمين أستاذ الصحافة والإعلام بالجامعة الأمريكية.

كما شمل العدد عدة مواضيع وتقارير تحيز اهتمام القارئ العربي، حيث كتب "نبيل شرف الدين" بروفايل عن "أردوغان .. تركي بجم" فيما أعد "الطيب الصادق" تقريرًا حول النفط يدفع فاتورة الصراعات الإقليمية، وتناول "المعتصم حمدي" فتنة إبسوس واتهامها بتضليل الرأي العام، وتناولت الكاتبة الصحفية وفاء فراج تحقيقًا صحفياً بعنوان "مخلفات المصريين وراء غزوة القناديل".