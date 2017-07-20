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وزير التعليم العالي يتفقد مكتب التنسيق.. ويؤكد: 105 ألف طالب سجلوا رغباتهم

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مصراوي Masrawy

وزير التعليم العالي يتفقد مكتب التنسيق.. ويؤكد: 105 ألف طالب سجلوا رغباتهم

08:47 م الخميس 20 يوليه 2017

وزير التعليم العالي يتفقد مكتب التنسيق.. ويؤكد: 105 ألف طالب سجلوا رغباتهم

الدكتور خالد عبد الغفار

كتب-محمد قاسم:

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء الخميس، مكتب التنسيق الرئيسي بالمدينة الجامعية بجامعة القاهرة يرافقه سيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف العام على مكتب التنسيق بالوزارة.

وأكد الوزير أن هدفه من هذه الزيارة هو متابعة أعمال التنسيق، والتأكد من انتظام طلاب المرحلة الأولى في تسجيل رغباتهم على موقع التنسيق الإلكتروني دون أية شكاوى.

وأشار الوزير إلى أن عدد طلاب المرحلة الأولى الذين سجلوا رغباتهم منذ فتح باب التقدم للمرحلة حتى الآن بلغ 105 ألف طالب وطالبة، مطالبًا الطلاب بسرعة تسجيل رغباتهم وتحري الدقة في اختيارها واستكمالها بشكل جيد، وذلك قبل انتهاء الفترة المحددة للمرحلة الأولى غدًا الجمعة الساعة 7 مساءً.

كما قام الوزير بتفقد المباني المخصصة لاستقبال طلاب الشهادات العربية والأجنبية.

واطمأن عبد الغفار، على جاهزية مكتب التنسيق لاستقبال هؤلاء الطلاب المقرر فتح باب التسجيل لرغباتهم 29 يوليو الجاري.

وشدد الدكتور عبد الغفار- خلال تفقده لمعامل الحاسب الآلي المعدة لتسجيل رغبات الطلاب- على توفير كافة سبل الراحة للطلاب خلال مراحل التنسيق، مشيرًا إلى وجود خط ساخن لاستقبال استفسارات وشكاوى الطلاب بشأن تنسيق الجامعات.

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