الزمالك يعرض 3 ملايين جنيه لضم صلاح عاشور

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

عرض مسئولو الزمالك، 3 ملايين جنيه، على مسؤولي إنبي، للحصول على خدمات صلاح عاشور مهاجم الفريق البترولي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتواجد صلاح عاشور فى نادي الزمالك، خلال الساعات الماضية، لحسم الصفقة، بعد إبداء رغبته فى الانضمام لصفوف القلعة البيضاء، خلال جلسته مع مرتضى منصور رئيس النادى، وتم الاتفاق على حسم الصفقة بشكل نهائي مع إنبى خلال الأيام القادمة.

شاهد أيضا

وقد طلب النادي البترولي الحصول على 5 ملايين جنيه للاستغناء عن مهاجمه لصالح الزمالك، إلا أن مسؤولي القلعة البيضاء عرضوا 3 ملايين فقط، ومن المنتظر أن يتم حسم الأمر بين الناديين خلال الأيام القادمة.