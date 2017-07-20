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الزمالك يعرض 3 ملايين جنيه لضم صلاح عاشور

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الزمالك يعرض 3 ملايين جنيه لضم صلاح عاشور الزمالك يعرض 3 ملايين جنيه لضم صلاح عاشور

التحرير

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عرض مسئولو ، 3 ملايين جنيه، على مسؤولي إنبي، للحصول على خدمات صلاح عاشور مهاجم الفريق البترولي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتواجد صلاح عاشور فى نادي الزمالك، خلال الساعات الماضية، لحسم الصفقة، بعد إبداء رغبته فى الانضمام لصفوف القلعة البيضاء، خلال جلسته مع رئيس النادى، وتم الاتفاق على حسم الصفقة بشكل نهائي مع إنبى خلال الأيام القادمة.

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 وقد طلب النادي البترولي الحصول على 5 ملايين جنيه للاستغناء عن مهاجمه لصالح الزمالك، إلا أن مسؤولي القلعة البيضاء عرضوا 3 ملايين فقط، ومن المنتظر أن يتم حسم الأمر بين الناديين خلال الأيام القادمة.

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التحرير

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