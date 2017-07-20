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إردوغان: يجب على إسرائيل سحب آلات كشف المعادن من المسجد الأقصى

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مصراوي Masrawy

إردوغان: يجب على إسرائيل سحب آلات كشف المعادن من المسجد الأقصى

08:51 م الخميس 20 يوليه 2017

إردوغان: يجب على إسرائيل سحب آلات كشف المعادن من المسجد الأقصى

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان

أنقرة - (أ ف ب):

دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الخميس، إسرائيل إلى سحب آلات كشف المعادن التي وضعتها عند مداخل باحة المسجد الأقصى في القدس، مشيرًا إلى أن هذا الأمر زاد من حدة التوتر بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وذكرت وكالة الأناضول التركية للأنباء أن أردوغان اتصل هاتفيًا بنظيره الإسرائيلي رؤوفين ريفلين وأخبره أنه يجب سحب آلات كشف المعادن التي وضعتها إسرائيل في المسجد الأقصى في اقرب وقت ممكن".

وكانت إسرائيل وضعت هذه الآلات بعد مقتل شرطيين إسرائيليين عند مدخل باحة الحرم القدسي، بأيدي ثلاثة عرب إسرائيليين، قتلوا بعد ذلك بأيدي حرس الحدود.

وأفاد بيان صادر عن الرئاسة الإسرائيلية أن ريفلين ذكر الرئيس أردوغان أنه إثر هجمات إرهابية وقعت في تركيا سارعت إسرئيل إلى إدانة هذه الأعمال الإجرامية، وأن إسرائيل تتوقع من تركيا القيام بالمثل".

كما أعلنت وكالة الأناضول من جهة ثانية أن أردوغان عبر عن حزنه إزاء الأحداث التي وقعت في الرابع عشر من يوليو، وما نتج عنها من خسائر بشرية".

وكان أردوغان اتصل، الجمعة، هاتفيا بالرئيس الفلسطيني محمود عباس واعتبر أن الإجراءات الأمنية الإسرائيلية في الحرم القدسي "غير مقبولة".

واحتجاجا على وضع هذه الالات لا يزال المصلون المسلمون يرفضون المرور عبرها، ويؤدون الصلاة خارج الحرم القدسي بناء على طلب السلطات الدينية الفلسطينية.

ومع اقتراب، الجمعة، حيث يتجمع عادة ما بين 20 و30 ألف مصل في باحة الاقصى، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، الخميس، إن رئيس بنيامين نتانياهو يبحث في إمكانية إزالة الالات تجنبًا لحصول مواجهات، الجمعة.

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