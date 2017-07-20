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الاستثمار: إنشاء أكبر تجمع عالمي لإنتاج الطاقة الشمسية بـ 660 مليون دولار

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الاستثمار: إنشاء أكبر تجمع عالمي لإنتاج الطاقة الشمسية بـ 660 مليون دولار الاستثمار: إنشاء أكبر تجمع عالمي لإنتاج الطاقة الشمسية بـ 660 مليون دولار

التحرير

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صرحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن المجلس التنفيذى لمؤسسة التمويل الدولية - الذراع المعنية بالقطاع الخاص بمجموعة البنك الدولى - أقر اليوم الخميس 20 يوليو 2017 بالإجماع في واشنطن بتقديم تمويل قيمته ٦٦٠ مليون دولار أمريكى لإقامة أضخم مشروع لإنتاج الطاقة الشمسية فى ، تقوم بمقتضاه 6 مجموعات من شركات القطاع الخاص العالمي والمصري بإنشاء ١١ حقل للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان بتكلفة إجمالية ٧٣٠ مليون دولار وطاقة كلية تصل إلى ٥٠٠ ميجاوات.

وأكدت الوزيرة، والتى تشغل منصب محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أن إقرار مؤسسة التمويل الدولية لهذا المشروع يعكس بوضوح ثقة المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية من الاقتصادات العالمية الكبرى فى الاقتصاد المصري وآفاق النمو المتوقعة له فى الفترة المقبلة، خاصةً بعد اتخاذ المصرية إجراءات غير مسبوقة للاصلاح الاقتصادي، بما فى ذلك الإصلاحات الهيكلية فى قطاع الطاقة لجعله أكثر تنافسية.

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وأشارت إلى ان المشروع يأتى المشروع مواكباً للخطوات التى اتخذتها الحكومة مؤخراً لخلق بنية تشريعية حديثة لجذب الاستثمارات الخارجية وتعظيم الانتفاع بالفرص الواعدة التى يتيحها الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن التمويل الذى أتاحته مؤسسة التمويل الدولية يعد جزءً من مشروع شامل لإنتاج الطاقة الشمسية فى مصر يشارك فيه كذلك البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وعدد من الشركات العالمية الكبرى بإستثمارات إجمالية تصل إلى ٢ مليار دولار.

وأوضحت الوزيرة أن هذا المشروع يعكس إلتزام مصر دولياً بتعهداتها بشأن اتفاق باريس لتغير المناخ، وإقليمياً فى إطار خطة تحول مصر لمركز محوري للطاقة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ووطنياً من خلال دعم هدف توليد ٢٠٪‏ من الكهرباء من الطاقة النظيفة بحلول عام ٢٠٢٢.​

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