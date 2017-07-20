الجندي: «كل الأنبياء تمهيدٌ للرسول محمد»

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قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مساء الخميس، إن الآيات المكية في القرآن الكريم نزلت على النبي محمد، في فترة الحرب بين المسلمين والكفار.

أضاف الجندي، ببرنامج «لعلهم يفقهون»، عبر فضائية «dmc»: «العرب كانوا منتظرين أي خطأ عشان يشهَّروا بالقرآن، أو يعترضوا عليه، وهو ما حدث في الحروف المقطعة، أول الآيات»، مشيرًا إلى أن سورة «الفاتحة» هي أعظم سورة في القرآن الكريم، بينما «الكرسي» أعظم آية.

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أوضح أن قول الله تعالى «ذلك الكتاب لا ريب فيه»، كان إشارة إلى اليهود الموجودين فى المدينة، وكانوا يحاورون النبي، مستكملًا: «الآية توضح وعد الله لأهل الكتاب بنزول نبي وكتاب وصحابة آخر الزمان، ما يعني أن كل الأنبياء والكتب السابقة تمهيد للنبي».