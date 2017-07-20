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الدولار يتراجع لـ 17.93 جنيه

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الدولار يتراجع لـ 17.93 جنيه الدولار يتراجع لـ 17.93 جنيه

التحرير

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تراجع سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، اليوم الخميس، حيث بلغ متوسط سعر صرفه 17.8335 جنيه للشراء و17.9341 جنيه للبيع، وسجل اليورو الأوروبى 20.4836 جنيه للشراء و20.6009 للبيع.

ووفقًا لمتوسط البنك المركزى المصرى، سجل الجنيه الإسترلينى 23.0873 جنيه للشراء و23.2247 جنيه للبيع، وسجل الفرنك السويسرى 18.5592 جنيه للشراء و18.6658 جنيه للبيع، وبلغ الين اليابانى "100 ين" 15.8972 جنيه للشراء و15.9883 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف اليوان الصينى 2.6333 جنيه للشراء و2.6498 جنيه للبيع.

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وعلى مستوى أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه، بلغ سعر صرف الريال السعودى 4.7551 جنيه للشراء و4.7828 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتى 58.8760 جنيه للشراء و59.2472 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتى 4.8553 جنيه للشراء و4.8828 جنيه للبيع.

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التحرير

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