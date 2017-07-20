استمرت 6 أشهر و5 أيام.. حكاية أطول مباراة في التاريخ

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شهد الدوري الدنماركي، في موسم 1995- 1996، واحدة من أشهر المباريات في تاريخ كرة القدم، التي جمعت بين ناديي أولبورج الفريق المضيف وبروندبي الفريق الضيف.

ونجح بروندبي، في التقدم بثنائية نظيفة قبل أن تبدأ جماهيره بالاحتفال بتلك النتيجة من خلال إشعال العديد من الألعاب النارية، ليقرر حكم المباراة حينها نود إيريك فيسكر، إيقاف المباراة بسبب الدخان الكثيف.

كان قرار الحكم مبالغا فيه للغاية، حيث لم يستمر ذلك الدخان سوى ثوان معدودة، ولكنه قرر إيقاف المباراة عند الدقيقة 73 و53 ثانية، ولم تكن الألعاب النارية أمرا غير قانوني في الدوري الدنماركي في عام 1995.

ولم توجد أي قوانين آنذاك، تعتبر بروندبي خاسرًا في تلك المواجهة، وشاءت الأقدار أن يتواجه الفريقان في الكأس يوم 6 أبريل من عام 1996، وتقرر حينها أن تلعب تلك المباراة ومن ثم يتم استكمال الـ16 دقيقة، والسبع ثوان المتبقية من مباراة الدوري عقب انتهاء لقاء الكأس.

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ونجح بروندبي، في الفوز بلقاء الكأس، ومن ثم أحرز هدفا آخر في المباراة التكميلية للقاء الدوري لينتهي اللقاء بفوز بروندبي بثلاثية نظيفة، وأُقيم الجزء الأول من هذا اللقاء يوم 1 سبتمبر من عام 1995، واستكمل الجزء الثاني منها يوم 6 أبريل من عام 1996، أي أن المباراة دامت لنحو 6 أشهر و5 أيام منذ صافرة الحكم.

والغريب في الأمر أن تشكيل الفريقين الذي خاض الجزء الثاني من المباراة كان مختلفًا تمامًا عن التشكيل الذي بدأ المباراة الأصلية.