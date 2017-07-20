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ترامب: "داعش" يسقط بسرعة كبيرة

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مصراوي Masrawy

: "داعش" يسقط بسرعة كبيرة

08:16 م الخميس 20 يوليو 2017

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

واشنطن - (أ ش أ):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن تنظيم "داعش" الإرهابي يسقط بسرعة كبيرة،مشيرًا إلى أنه يتعهد بالعمل على القضاء السريع على التنظيم.

وأضاف ترامب خلال زيارته لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، الخميس - حسبما أفادت قناة (الحرة )الأمريكية: "إننا نبلي بلاء حسنا ضد داعش.. إن التنظيم يسقط بسرعة، بل بسرعة كبيرة".

وردا على احتمالية إرسال المزيد من القوات الأمريكية إلى أفغانستان، قال الرئيس الأمريكي "سنرى".

وكان مسؤولون في البنتاجون أعلنوا- في وقت سابق - أن هناك خططا لإرسال 4000 جندي إضافي إلى أفغانستان للمشاركة في تدريب القوات الأفغانية.

هذا المحتوى من

Asha

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مصراوي Masrawy

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