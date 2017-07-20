ارتدت حجابا مع فستان عاري وشربت «بيرة» على المسرح.. مايا دياب تصدم الجمهور

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تعتبر من أجرأ الفنانات على الساحة الفنية، فلا يمر لقاء تليفزيوني لها بدون تصرح جرئ، أو حفلة تحييها إلا وتصبح إطلالتها حديث الجمهور والإعلام، هي الفنانة اللبنانية مايا دياب، التي لطالما كسرت تابوهات مجتمعنا الشرقي بجرأتها وعفويتها الدائمة.

ونرصد خلال التقرير التالي أبرز تلك المواقف التي صدمت الجمهور في الفنانة مايا دياب.

«بيرة» على المسرح

أثارت مايا جدلًا كبيرًا خلال إحيائها حفل غنائي ضخم ضمن فعاليات مهرجان "البيرة"، في بيروت، بعدما شاركت الجمهور في تناول زجاجة بيرة على المسرح، وهو الأمر الذي أثار استياء الكثيرين.

تؤيد المساكنة قبل الزواج

فاجأت الجمهور برأيها عن المساكنة قبل الزواج، مشيرة إلى أنها خاضت تلك التجربة من قبل، ولكنها تختلف باختلاف الثقافات والعادات والتقاليد.

وقالت خلال استضافتها في برنامج "100 سؤال"، الذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب على "قناة الحياة"، إن المساكنة قبل الزواج تساعد على فهم الطرفين لبعضهم البعض، وهذا ما قامت به مع زوجها قبل زواجهما.

وتابعت: "في ناس بيتمنوا يعيشوا حاجات وبيعملوها من تحت الترابيزة أو بعيد عن عيون الناس، ودي كلها حاجات متعلقة بالدين والثقافات، لكن الفرق في ناس بتقول وناس بتفكر تعمل الحاجة دي علانية ولا لأ".

«حجاب» على فستان «عاري»

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فاجأت الجمهور بإطلالة غريبة وارتدائها حجابا على فستان شبة عار، وذلك في أثناء تواجدها بإحدى حلقات برنامج "ستار أكاديمي"، ما أثار استياء المتابعين، وجاءت التعليقات بين السخرية والانتقاد لها، معتبرين أن الفستان ساخن، ولا يناسب العالم الإسلامي، وأهان الحجاب.

غضب جمهورها بسبب «تعليق» غير متوقع

أثارت غضب واستياء جمهورها؛ بسبب تعليق مصاحب لصورة نشرتها على حسابها الشخصي بموقع "انستجرام"، حيث نشرت صورة لها مع رجل، وعلقت عليها: "عندما أكون مع جانزي فإنه يشعلني"، وطالب الجمهور مايا دياب، عبر التعليقات على الصورة، بضرورة الالتزام بالآداب العامة والتحلي بالأخلاق العربية الأصيلة.





70% من العاملين بالفن مثليين جنسيا

علقت مايا خلال حلولها ضيفة مع الإعلامية راغدة شلهوب في برنامج "فحص شامل"، المذاع على شاشة الحياة، عن غنائها في مكان للمثليين، مؤكدة أنها مطربة تغني للجميع ولا يهمها الشخص الذي أمامها من يكون.

كما أكدت على تصريحات لها من قبل قالت فيها إن 70% ممن يعملون في مجال الفن في العالم مثليين، لكن يختبئون ولا يكشفون عن الأمر.