"دعم مصر" يتدخل لحل أزمة جزيرة الوراق.. ويؤكد: سنقنن الأوضاع

كتب- أحمد علي:

أعلن ائتلاف دعم مصر، تشكيل لجنة لمتابعة أزمة إزالة التعديات بجزيرة الوراق، من خلال التواصل مع كافة الجهات التنفيذية والأجهزة الأمنية، فضلًا عن التواصل مع عددٍ من القيادات الشعبية بالجزيرة.

يأتي ذلك في أعقاب الاشتباكات التي نشبت بين قوات الأمن والأهالي، الأحد الماضي، بعد محاولة الأجهزة التنفيذية إزالة التعديات على الجزيرة، فيما يؤكد الأهالي أحقيتهم في تلك الأراضي.

وقال الائتلاف في بيان اليوم الخميس، إنّه "تابع بكل اهتمام الأحداث التي وقعت في جزيرة الوراق، ويسعى سعياً جادًا لحل هذه المشكلة في ضوء سيادة القانون واحترامه من خلال تقنين وضع كل من لديه مستندات قانونية تثبت صحة موقفه، وكذلك العمل على عدم الإضرار بالأسر البسيطة التي تعيش بالجزيرة".

وأكد الائتلاف، ضرورة إعمال القانون وتطبيقه على المتجاوزين والمتعدين على أراضي الدولة، حسبما ذكر البيان.