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هيئة علماء السودان تدين الممارسات الإسرائيلية بـ"الأقصى"

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مصراوي Masrawy

هيئة علماء السودان تدين الممارسات الإسرائيلية بـ"الأقصى"

07:49 م الخميس 20 يوليه 2017

الممارسات الإسرائيلية في المسجد الاقصي

الخرطوم - (أ ش أ):

أدانت هيئة علماء السودان، الممارسات الإسرائيلية في القدس، ومنع المصلين من دخول المسجد الأقصى خلال الأيام الماضية.

وأكدت الهيئة - في بيان، الخميس - أن هذه التصرفات والتي تخالف القيم الإنسانية والقوانين الدولية تؤشر إلى مرحلة جديدة من الطغيان والعدوان الإسرائيلي، مستغلين ما تمر به الأمة من تنازع واختلاف.

وأكدت الهيئة أهمية دور العلماء في هذه المرحلة، لاستنهاض الهمم وقيادة نهضة قوية، داعية قادة الأمة وجميع كياناتها إلى نبذ الاختلافات وتجاوز المنازعات والتوحد، مع تحديد موقف واضح وصريح من هذا العدوان من خلال المؤسسات الرسمية والشعبية والدولية.

وطالبت الهيئة بإعلان، يوم غد الجمعة، يومًا لنصرة الأقصى وجعل خطبة الجمعة مخصصة لذلك.

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مصراوي Masrawy

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