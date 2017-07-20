الحكومة أفغاستان تنتقد عملية "خيبر 4" الباكستانية

كابول - (أ ش أ):

انتقدت الحكومة الأفغانية، الخيمس، حكومة باكستان جراء قيام القوات الباكستانية بالعملية "خيبر4" على طول خط دوراند الحدودي بين البلدين، مشددة على أن كابول ليست على علم بالعملية الأمنية التي تجريها إسلام آباد.

ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية عن وزارة الدفاع أنها اتفقت شفهيًا مع باكستان على أنه عند إطلاق عملية عسكرية ضد المتمردين في أي من البلدين يجب الاتفاق بشأنها ويتم رصدها بواسطة الولايات المتحدة أو الصين.

وتشير التقارير إلى أن باكستان أطلقت العملية دون إبلاغ أفغانستان.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية دولت وزيري، إن باكستان يجب أن تتخذ إجراءات ضد حركة طالبان وشبكة حقاني في مدن مثل كويتا وإسلام آباد حيث يعيش المتمردون براحة.

كانت وزارة الدفاع الباكستانية قد أكدت، أمس الأربعاء، أنها أبلغت أفغانستان شفهيا وكتابيًا بالعملية.