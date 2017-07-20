أخبار عاجلة

القبض على تشكيل عصابي تخصص في تجارة المخدرات بالقليوبية -
عامل يدّعي اختطاف نجله هربًا من الديون في طوخ -
سفير بريطانيا بليبيا: نعمل مع المبعوث الأممي لدعم الملف الليبي -
الخارجية الروسية: نطالب بالتحقق من توريد أمريكا وبريطانيا مواد كيميائية إلى سوريا -
محمد إبراهيم يجري عملية جراحية ناجحة -
الزمالك يكتسح كهرباء القاهرة وديًا بثمانية نظيفة -
لعلهم يفقهون - مع خالد الجندي ورمضان عبد المعز - حلقة الخميس 17-8-2017 ( الأئمة الأربعة .. الأضحية ) -
بكري: قطر تدعم أفكار تركيا وإيران للسيطرة على المنطقة العربية (فيديو) -
مجلس الوزراء يبدأ اجتماعه بدقيقة حداد على ضحايا قطاري الإسكندرية -
توقف الحركة بمحطة الإسماعيلية بسبب عطل في أحد القطارات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

الحكومة أفغاستان تنتقد عملية "خيبر 4" الباكستانية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

أفغاستان تنتقد عملية "خيبر 4" الباكستانية

07:40 م الخميس 20 يوليه 2017

حسن روحاني

كابول - (أ ش أ):

انتقدت الحكومة الأفغانية، الخيمس، حكومة باكستان جراء قيام القوات الباكستانية بالعملية "خيبر4" على طول خط دوراند الحدودي بين البلدين، مشددة على أن كابول ليست على علم بالعملية الأمنية التي تجريها إسلام آباد.

ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية عن وزارة الدفاع أنها اتفقت شفهيًا مع باكستان على أنه عند إطلاق عملية عسكرية ضد المتمردين في أي من البلدين يجب الاتفاق بشأنها ويتم رصدها بواسطة الولايات المتحدة أو الصين.

وتشير التقارير إلى أن باكستان أطلقت العملية دون إبلاغ أفغانستان.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية دولت وزيري، إن باكستان يجب أن تتخذ إجراءات ضد حركة طالبان وشبكة حقاني في مدن مثل كويتا وإسلام آباد حيث يعيش المتمردون براحة.

كانت وزارة الدفاع الباكستانية قد أكدت، أمس الأربعاء، أنها أبلغت أفغانستان شفهيا وكتابيًا بالعملية.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • أنقرة تنفي علاقتها بالكشف عن مواقع القوات الأمريكية في سوريا

    أخبار

  • بعد ستة أشهر في البيت الأبيض.. أين أصبحت وعود الانتخابية؟

    أخبار

  • روسيا تشيد بالأخبار "الممتازة" عن إنهاء أمريكا دعمها للمسلحين السوريين

    أخبار

  • أمريكا تعلن رفع الحظر على اصطحاب الركاب للأجهزة الإلكترونية على متن

    أخبار

إعلان

cffb9ec61b.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ترامب: إزالة تماثيل الكونفدرالية يمزق الحضارة الأمريكية

ترامب: إزالة تماثيل الكونفدرالية يمزق الحضارة الأمريكية

أهالي النوبة: الحكومة تطالبنا بمستندات تثبت تضررنا من التهجير قبل 100 عام

أهالي النوبة: الحكومة تطالبنا بمستندات تثبت تضررنا من التهجير قبل 100 عام

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء أضرار الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء أضرار الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون