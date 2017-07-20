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مران الأهلي| متعب يغيب.. وصالح يكتفي بـ«الجيم».. وحمودي ومارسيلو يعودان

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مران الأهلي| متعب يغيب.. وصالح يكتفي بـ«الجيم».. وحمودي ومارسيلو يعودان مران الأهلي| متعب يغيب.. وصالح يكتفي بـ«الجيم».. وحمودي ومارسيلو يعودان

التحرير

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خصص التونسي أنيس الشعلالي، مدرب أحمال الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة بدنية 30 دقيقة في بداية مران الفريق.

وجاءت الفقرة عبارة عن تدريبات بدنية خفيفة لمساعدة اللاعبين على التخلص من الإجهاد والذي يعاني منه أغلب عناصر الفريق نظرًا لضغط المباريات.

وتغيب عماد متعب، مهاجم الفريق، عن مران فريقه الجماعي، والذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة.

ورغم ظهور متعب في بداية المران إلا أنه تغيب عن المشاركة في التقسيمة التي خصصها أحمد أيوب، المدرب العام للفريق والقائم بأعمال المدير الفني.

واكتفى صالح جمعة، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بخوض تدريبات في صالة الجيم، على هامش مران الفريق الجماعي والذي يقام على ملعب التتش، وكان صالح جمعة يعاني من إصابة في العضلة الخلفية قبل لقاء الأهلي الأخير أمام .

بينما أعلن الثنائي أحمد حموي وحسين السيد، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن جاهزيتهما للقاء الفيصلي الأردني.

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وشارك الثنائي في مران فريقهم الجماعي والذي يقام على ملعب التتش بفرع النادي بالجزيرة.

وكان الثنائي يعاني من الإصابة في العضلة الضامة قبل أن ينظمان في التدريبات الجماعية.

وظهر عمر رضوان الحارس الرابع بفريق النادي الأهلى لأول مره فى مران الفريق، بعد أن تم بيع مسعد عوض، رسميًا لنادي سموحة خلال الأيام الماضية.

يذكر أن حسام البدري، المدير الفنى للأهلي قرر ضم رضوان لقائمة الفريق، التي سوف تخوض البطولة العربية، والمقرر إقامتها خلال الفترة من ٢٢ يوليو إلى ٦ أغسطس.

ويستعد الأهلي لمواجهة الفيصلي الأردني، يوم السبت المقبل، على السلام، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة العربية للأندية.

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التحرير

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