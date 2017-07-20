الزمالك يضم أحمد مجدي.. رسميًا

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قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، تفعيل عقد أحمد مجدى صانع ألعاب الإنتاج الحربي السابق، الذي وقعد على عقد لمدة 3 مواسم، بعد جلسته مع مرتضى منصور رئيس النادي اليوم الخميس، والتى حضرها وكلاء أعماله.

وجاءت الجلسة بعد اتفاق مرتضى منصور مع أحمد حسام ميدو المدير الفني لوادي ددجلة، على انضمام اللاعب إلى الزمالك، بعدما وقع للفريق الدجلاوي عقب توقيعه للزمالك، ليتم إنهاء الأمور بصورة ودية.

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ويعد مجدي الصفقة السابعة للزمالك خلال الفترة الحالية، بعد ضم كلاً من الكونغولي كابونجو كاسونجو قادمًا من الاتحاد، وبنيامين أشيموبنج من الداخلية، ورزاق سيسيه من أسوان، وإبراهيم عبدالخالق من المقاولون، وحازم امام من الاتحاد السكندري، وأحمد مدبولي من النصر للتعدين".