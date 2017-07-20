مرتضى منصور يجتمع بالجهاز الفني الجديد للزمالك.. (صور)

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عقد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك جلسة مع الجهاز الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، حتى يتعرف المدير الفني على العناصر الجديدة التى انضمت للجهاز.

كما يأتي اجتماع مرتضى مع الجهاز الفني، لتحديد الاختصاصات الفنية والتأكيد أن يكون هناك في تنسيقًا بين كل أفراد الجهاز للوصول بالفريق إلى أفضل مستوى

جدير بالذكر أن مجلس إدارة الزمالك أجرى تعديلات في الجهاز المعاون لإيناسيو، وتم تعيين حسين السيد مديرًا للكرة وطارق يحيى مدربًا عامًا، ومدحت عبد الهادى مدربًا مساعدًا.