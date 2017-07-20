أخبار عاجلة

القبض على تشكيل عصابي تخصص في تجارة المخدرات بالقليوبية -
عامل يدّعي اختطاف نجله هربًا من الديون في طوخ -
سفير بريطانيا بليبيا: نعمل مع المبعوث الأممي لدعم الملف الليبي -
الخارجية الروسية: نطالب بالتحقق من توريد أمريكا وبريطانيا مواد كيميائية إلى سوريا -
محمد إبراهيم يجري عملية جراحية ناجحة -
الزمالك يكتسح كهرباء القاهرة وديًا بثمانية نظيفة -
لعلهم يفقهون - مع خالد الجندي ورمضان عبد المعز - حلقة الخميس 17-8-2017 ( الأئمة الأربعة .. الأضحية ) -
بكري: قطر تدعم أفكار تركيا وإيران للسيطرة على المنطقة العربية (فيديو) -
مجلس الوزراء يبدأ اجتماعه بدقيقة حداد على ضحايا قطاري الإسكندرية -
توقف الحركة بمحطة الإسماعيلية بسبب عطل في أحد القطارات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

مرتضى منصور يجتمع بالجهاز الفني الجديد للزمالك.. (صور)

Google+ Print
مرتضى منصور يجتمع بالجهاز الفني الجديد للزمالك.. (صور) مرتضى منصور يجتمع بالجهاز الفني الجديد للزمالك.. (صور)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

عقد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي جلسة مع الجهاز الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، حتى يتعرف المدير الفني على العناصر الجديدة التى انضمت للجهاز.

كما يأتي اجتماع مرتضى مع الجهاز الفني، لتحديد الاختصاصات الفنية والتأكيد أن يكون هناك في تنسيقًا بين كل أفراد الجهاز للوصول بالفريق إلى أفضل مستوى

جدير بالذكر أن مجلس إدارة الزمالك أجرى تعديلات في الجهاز المعاون لإيناسيو، وتم  تعيين حسين السيد مديرًا للكرة وطارق يحيى مدربًا عامًا، ومدحت عبد الهادى مدربًا مساعدًا.

الجهاز الفني الجديد للزمالك

الجهاز الفني الجديد للزمالك

الجهاز الفني الجديد للزمالك

شاهد أيضا

 

الجهاز الفني الجديد للزمالك

 

الجهاز الفني الجديد للزمالك

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الزمالك يكتسح كهرباء القاهرة وديًا بثمانية نظيفة

الزمالك يكتسح كهرباء القاهرة وديًا بثمانية نظيفة

الأهلي يزاحم الزمالك على شراء «كابوريا»

الأهلي يزاحم الزمالك على شراء «كابوريا»

ملاعب ONsport - محمد الشرقاوى: معظم لاعبى الزمالك "شبعت" و "استكفت" عكس لاعبى الأهلى

ملاعب ONsport - محمد الشرقاوى: معظم لاعبى الزمالك "شبعت" و "استكفت" عكس لاعبى الأهلى

ملاعب ONsport - الزمالك يفاوض البلجيكى برودوم لتدريب الزمالك

ملاعب ONsport - الزمالك يفاوض البلجيكى برودوم لتدريب الزمالك