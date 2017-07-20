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5 أسباب تمنع حسام حسن من تدريب الزمالك

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5 أسباب تمنع حسام حسن من تدريب الزمالك 5 أسباب تمنع حسام حسن من تدريب الزمالك

التحرير

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جاءت النتائج السيئة للفريق الأول لكرة القدم بنادي ، وخسارته للقب الدوري للموسم الثاني على التوالي، وخروجه من بطولة دوري أبطال إفريقيا من دور المجموعات، لتدفع الجميع من جماهير ومسؤولين نحو التفكير في تغيير الجهاز الفني بقيادة البرتغالي أوجستو إيناسيو.

وأصبح حسام حسن، المدير الفنى للنادى المصرى، المرشح الأول لخلافة البرتغالى إيناسيو المدير الفنى لفريق الزمالك بعدما اجتمعت رغبة المجلس والجماهير في عودة التوأم مرة أخري لتدريب الفريق لإنهاء الكبوة الحالية للفريق الأبيض، وتكمن الأزمة فى تولى التوأم المسئولية الفنية لنادى الزمالك هو ارتباطهما بعقود رسمية مع النادى المصرى.

ويرصد «التحرير» 5 أسباب تمنع التوأم من العودة للقلعة البيضاء والرحيل من النادي المصري:

1- جماهير المصري

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يعتبر تمسك جماهير بورسعيد بحسام حسن خاصة بعد تحقيق النادي المصري نجاحات كبيرة تحت قيادته، واحتلال الفريق المركز الرابع للمرة الثانية علي التوالي، أحد أهم الأسباب التي تمنع حسام حسن من الرحيل عن النادي البورسعيدي، ومن جهة أخرى يخشى  غضب الجماهير البورسعيدية في حاله التعاقد معهما، كما صرح من قبل بحرصه على استمرار العلاقة القوية بين جماهير المصري والزمالك، ويخشى الجميع حدوث أزمة جماهيرية حال رحيل التوأم عن بورسعيد فى الوقت الحالى، بعد النجاحات الكبيرة لهما الموسم الماضى.

2- صفقات قوية وتمسك الإدارة

التوأم وسمير حلبية

نجح مجلس إدارة النادي المصري هذا الموسم في التعاقد مع العديد من الصفقات المميزة وأصحاب الخبرات بناءً علي رغبة حسام حسن، وهُم: البوركينابي بانسيه والإيفواري شيخ مكورو وأحمد عيد عبد الملك ومحمود السيد، كما أن مجلس الإدارة برئاسة سمير حلبية يتمسك باستمرار العميد في القيادة الفنية، حيث أكد في تصريحات من قبل أنه لا يصح أن يقال مثل هذا الكلام، وأن المصري نادٍ عريق وحسام حسن مرتبط مع النادي بعقد لمدة موسم، وما يقال حول رحيله وتدريبه الزمالك لا يصح أن يتردد، وأن النادي لن يفرط فيه بعد الإنجازات التي حققها مع الفريق الفترة الماضية.

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3- نتائج جيدة ومشاركة إفريقية محتملة

حسام حسن

قاد حسام حسن المصري هذا الموسم لتحقيق نتائج جيدة  واقترب الفريق من المشاركة الإفريقية للعام الثاني علي التوالي في إنجاز تاريخي وهو مايجعل فكرة رحيله صعبة لأنه لن يضحي بكل هذه الإنجازات وكذلك في رغبته بتحقيق بطولة مع الفريق.

4- مصير مجهول وتدخلات مستمرة

التوأم ومرتضى منصور

 يخشي حسام حسن من تدخلات مرتضى منصور رئيس النادي المستمرة في شئون فريق الكرة، خاصة في حالة حدوث أي تعثر للفريق، وهو ما قد يؤدي إلى حدوث صدام قوي بينهما، كما حدث من قبل، كما أن العميد ما زال يتذكر عندما طلبه مرتضى منصور ورحل عن الأردني ومع تعثر النتائج في أول 3 مباريات بالدوري صدر قرار بإقالته.

5- خسارة جماهير الزمالك

حسام حسن وإبراهيم حسن

يخشى أيضا حسام حسن في حالة موافقته علي تدريب الزمالك وفي حالة تعثر النتائج أو عدم تحقيق بطولة تُرضي طموحات الجماهير، أن تصب جماهير القلعة البيضاء غضبها علي التوأم ويخسر جماهير الزمالك خاصة أن علاقته بجماهير الزمالك طيبة.

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التحرير

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