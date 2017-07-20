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بالصور.. محافظ الإسماعيلية يشهد الاحتفال السنوي بتكريم أوائل الشهادات

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مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ الإسماعيلية يشهد الاحتفال السنوي بتكريم أوائل الشهادات

07:33 م الخميس 20 يوليو 2017

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الإسماعيلية - إنجي هيبة:

أكد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، أن التعليم والتسلح بالعلم هما أساس تقدم الأمم، والركيزة الأساسية للنهضة والتنمية الحقيقية للبلاد وأن مستقبل لن يبنى الا بسواعد أبنائها وشبابها المتميزين.

جاء ذلك خلال افتتاح محافظ الإسماعيلية، للاحتفالية السنوية التي تنظمها مديرية التربية والتعليم، اليوم الخميس، لتكريم الطلاب المتفوقين من أبناء المحافظة في مختلف الشهادات العامة والفنية والتربية الخاصة، الذين حصدوا المراكز الأولى على مستوى المحافظة هذا العام في مختلف المراحل التعليمية.

حضر فعاليات التكريم، اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، والمهندس عبد الله الزغبي السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعقيد هشام محمد علي المستشار العسكري للمحافظة، وفاخر عبد العزيز وكيل وزار ة التربية والتعليم وأعضاء مجلس النواب وعدد كبير من القيادات التنفيذية وأولياء الأمور وأسر الطلاب.

شمل الحفل تكريم 54 طالبًا وطالبة من أبناء المحافظة الحاصلين على المراكز الأولى على مستوى المحافظة في الشهادة الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، والدبلومات الفنية والشهادتين الابتدائية والإعدادية لهذا العام.

 

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