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ننشر نتائج 8 طلاب من "اللجنة المحجوبة" بالمنوفية.. أحدهم حصل على 99.1%

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مصراوي Masrawy

ننشر نتائج 8 طلاب من "اللجنة المحجوبة" بالمنوفية.. أحدهم حصل على 99.1%

07:33 م الخميس 20 يوليو 2017

وزارة التربية والتعليم

المنوفية - مروة فاضل:

استلم، اليوم الخميس، 20 طالبًا بالثانوية العامة من محافظة المنوفية، نتيجتهم من كنترول وزارة التربية والتعليم، وذلك عقب 7 أيام من حجب نتيجتهم نتيجة تحرير محضر غش لهم بمادة الإحصاء.

 

ونال 8 طلاب منهم مجموع أكثر من 90%، حيث حصل الطالب ضياء محمد علي على 99.1%، وعبد الرحمن جلال 98.7%، وسعيد أحمد جودة، 96.5%، وأحمد الدسوقي 94.5%، ومحمد محمد زكي 93%، ومحمد عبد الرسول 92%، وخالد محمد عزازي 92 %.

وقال إبراهيم راضي، ولي أمر أحد طلاب الثانوية العامة المحجوب نتيجتهم، إنهم تسلموا نتيجة أبنائهم، اليوم الخميس، من "كنترول" وزارة التربية والتعليم، بعد حجبها بـ7 أيام.

وأضاف "راضي" في تصريحات لـ"مصراوي"، أن قرار الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم هدأ من غضب أهالي 20 طالبًا محجوبة نتيجة أبنائهم، بعد اتخاذه قرارًا بأداء الطلاب امتحان الاقتصاد والإحصاء في الدور الثاني، وإعلان نتيجتهم بعد أيام.

وأوضح "راضي" أن القرار أنصف الأهالي، خصوصًا أن مادة الاقتصاد والإحصاء لا تضاف للمجموع، ما يضمن حق هؤلاء الطلاب في الحصول على مجموعهم الحقيقي، وتوزيعهم على مكتب التنسيق، ودخول الكليات دون تأجيل.

كانت وزارة التربية والتعليم، قد حجبت نتيجة لجنة كاملة من مدرسة سبك الضحاك الثانوية في المنوفية، والتي تضم 20 طالبًا، معلنة رسوبهم ومنعهم من دخول امتحانات الدور الثاني، بعدما حرر رئيس اللجنة محضر غش جماعي لهم بمادة الاقتصاد والإحصاء.

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مصراوي Masrawy

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