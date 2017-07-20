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مصطفى بكري: «الطالبة مريم مثال حقيقي في الكفاح والإرادة»

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مصطفى بكري: «الطالبة مريم مثال حقيقي في الكفاح والإرادة» مصطفى بكري: «الطالبة مريم مثال حقيقي في الكفاح والإرادة»

التحرير

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قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، اليوم الخميس، إن الطالبة مريم فتح الباب، الأولى على الثانوية العامة لهذا العام، شغلت الرأي العام المصري مؤخرًا، وأصبحت حديث الجميع بعد التفوق التي وصلت إليه رغم ظروفها الاجتماعية البسيطة، مشيرًا إلى أنها ضربت مثالًا حقيقيًا في الكفاح والتحدي والإرادة.

وأضاف بكري، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، عبر فضائية «صدى البلد»، أن «مريم خرجت للرأي العام متفاخرةً بوالدها ومهتنه البسيطة كحارس عقار، ما قالته كان بمثابة رد اعتبار حقيقي للقيم الأخلاقية الأصيلة التي تعودنا عليها، ووضعب أصابعها في عين الذين يُصرون على إعدام الفقراء».

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وتابع النائب البرلماني، «مريم ضربت مثال قوي للمصري الحقيقي، للإنسان الذي افتقدناه كثيرًا، ردت الاعتبار إلى منظومة أخذتها الرياح بعيدًا عنا للأسف وهي الأخلاق».

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التحرير

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