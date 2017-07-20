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مصطفى بكري: «صمت عربي كصمت القبور.. أنقذوا الأقصى»

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مصطفى بكري: «صمت عربي كصمت القبور.. أنقذوا الأقصى» مصطفى بكري: «صمت عربي كصمت القبور.. أنقذوا الأقصى»

التحرير

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وجه الكاتب الصحفي مصطفى بكري، رسالة إلى كل مسئول ومواطن عربي وإسلامي، قائلًا: «أنقذوا الأقصى»، محذّرًا من حدوث مجزرة غدًا الجمعة في القدس المحتلة، لافتًا إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام صباح اليوم الخميس، بحشد آلاف الجنود في محيط المسجد الأقصى، وأعلن حالة التأهب القسوى.

وأضاف بكري، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، عبر فضائية «صدى البلد»، أن هناك غضب عارم ودعوة للنفير العام في القدس المحتلة، من خلال حشد الآلاف غدًا في صلاة الجمعة، وذلك بهدف كسر الحصار الذي فرضته إسرائيل على المسجد الأقصى، مستكملًا: «في المقابل.. ماذا فعلنا؟ صمت عربي كصمت القبور».

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وتابع النائب البرلماني، «حتى بيانات الإدانة التي كنا نسخر منها لم تعُد موجودة، القادة العرب لم يدعوا إلى قمة عربية كنا نتمنى أن تحدث، بينما إسرائيل تمارس العربدة استكمالًا لمخطط هدم المسجد الأقصى.. مأساة حقيقية، والأزمة تتفاقم، فماذا أنتم فاعلون يا عرب يا مسلمين؟».

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التحرير

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