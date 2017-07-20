تسكين 99 أسرة من «مثلث ماسبيرو» في «الأسمرات»

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اللواء إبراهيم عبدالهادي، رئيس حي بولاق أبو العلا، اليوم الخميس، إنه تم تسكين 21 أسرة ليصبح إجمالي الأسر التي تم تسكينها 99 أسرة، مضيفًا أنه جارٍ نقل باقي الأسر تباعا، بعد انتهاء الكشف على أسمائهم في المحافظة لبيان من سبق الاستفادة منهم من وحدات سكنية.

وعلى صعيد آخر، أكد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، اللواء محمد أيمن عبدالتواب، في اجتماعه برؤساء أحياء المنطقة الغربية، ضرورة الانتهاء من أعمال التطوير من رصف وإنارة وغيرها بأسرع وقت ممكن.

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وفي هذا الإطار، أنهى حي باب الشعرية، اليوم الخميس، أعمال الإنارة في درب الجامع وعطفة البرقي ودرب البرقي.