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10 ملايين يورو مساعدات أوروبية إلى ليبيا

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مصراوي Masrawy

10 ملايين يورو مساعدات أوروبية إلى ليبيا

07:35 م الخميس 20 يوليو 2017

10 ملايين يورو مساعدات أوروبية إلى ليبيا

طرابلس - (أ ش أ):

أعلنت المفوضية الأوروبية عن تقديم مساعدات طارئة إضافية بقيمة 10 ملايين يورو لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في ليبيا.

وذكر بيان صادر عن الجهاز التنفيذي الأوروبي اليوم، إلى أن مساعدة المجموعات الأكثر ضعفاً بين الليبيين تعتبر من أولويات الاتحاد الأوروبي، الذي يقدم مساعدات متعددة الأطياف بقيمة 220 مليون يورو لهذا البلد.

وبحسب وكالة آكي الإيطالية فإنه من المقرر أن تصرف هذه الأموال لصالح المنظمات الإنسانية الدولية، وذلك لتأمين الخدمات الصحية الطارئة والأدوية.

ومن جهته، ناشد المفوض الأوروبي المكلف شؤون إدارة الأزمات والمساعدات الإنسانية كريستوس ستيليانيدس، جميع أطراف الصراع في ليبيا العمل من أجل ضمان وصول المساعدات بشكل فوري وآمن وغير مقيد لكل من يحتاج إليها في كل المناطق الليبية.

وأضاف: "نحن في أوروبا نقف إلى جانب الذين يعانون من النزاع ونلتزم بمواصلة الاستجابة لاحتياجاتهم الإنسانية".

هذا المحتوى من

Asha

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