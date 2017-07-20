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تيار المستقبل اللبناني: مواقف الحريري تؤكد دعم الجيش وقيادته

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مصراوي Masrawy

تيار المستقبل اللبناني: مواقف الحريري تؤكد دعم الجيش وقيادته

07:29 م الخميس 20 يوليو 2017

تيار المستقبل اللبناني: مواقف الحريري تؤكد دعم الجيش وقيادته

سعد الحريري

بيروت - (أ ش أ):

اعتبر تيار المستقبل اللبنانى أن مواقف رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وضعت النقاط على حروف الأجندة الوطنية لمحاربة الإرهاب وأكدت مطلق الدعم الرسمي والمعنوي للجيش وقيادته في كل ما يقوم به.

وأكد المكتب السياسي لـ"تيار المستقبل" فى بيان له اليوم عقب اجتماعه الدوري اليوم برئاسة نائب الرئيس باسم السبع التزامه بحدود الموقف الرسمي اللبناني الذي يترجمه الجيش اللبناني ويرفض أي محاولة جديدة لاستخدام لبنان ومؤسساته الشرعية وسيلة لأهداف خارجية تتعارض ومقتضيات المصلحة الوطنية معبرا عن ثقته بسلامة الإجراءات التي يتخذها الجيش لضمان أمن عرسال وسلامة أهلها والنازحين المقيمين فيها.

ونوه المكتب بما يبديه أهالي عرسال من وعي وحكمة والوقوف خلف الجيش اللبناني بصفته الدرع الحامية لهم ولكل اللبنانيين.

وأبدى أسفه الشديد لما يجري من محاولات تقودها أدوات مشبوهة لزرع الفتنة والتوتر بين اللبنانيين والنازحين السوريين منبها الى مخاطر ما يحدث من حملات متبادلة لتسعير الكراهية فيما بينهم لجهة تعميم الإرهاب على كل نازح سوري وتعميم العنصرية على كل مواطن لبناني.

وفى الوقت الذى حذر التيار من سعي هذه الأدوات المشبوهة إلى محاولة استدراج قضية النازحين السوريين نحو مواجهات مدروسة ومشبوهة مع المجتمع اللبناني ومؤسساته الشرعية أكد في المقابل استنكاره الشديد لحوادث الاعتداء على النازحين بحجة الدفاع عن الجيش اللبناني معتبرًا أن ممارسات مشينة كهذه لا تخدم الجيش بتاتا بقدر ما تشكل ميدانا للإساءة اليه وإلى دوره الوطني في مكافحة الإرهاب والتطرف.

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