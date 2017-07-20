مساعد وزير الداخلية يكرّم المتميزين بشرطة تليفونات الجيزة

كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:

كرَّم اللواء قاسم حسين، مدير شرطة النقل والمواصلات، اليوم الخميس، الرائد محمد حامد عقل، رئيس مباحث قسم شرطة تليفونات الجيزة، والقوة المرافقة له، لتمكنهم من ضبط تشكيل عصابي تخصص في تفعيل وبيع خطوط الهواتف المحمولة بصورة غير قانونية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، بتكريم الضباط والافراد المتميزين في الأداء الأمني تكريماً (مادياً ومعنوياً).

كان رئيس مباحث قسم شرطة تليفونات الجيزة والقوة المرافقة له من ضبط كلا من "م. م. أ " 29 سنة، موزع معتمد بشركة اتصالات مصر، و"م. ص" و"و. ص" مسئولي المبيعات بالشركة، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تفعيل وبيع خطوط الهواتف المحمولة بصورة غير قانونية، وذلك من خلال تسجيلها بأسماء اشخاص دون علمهم لتحقيق نسبة عالية من المبيعات الوهمية والحصول على امتيازات من الشركة.

وأكدت التحريات أن "أ. ع." موظف بقطاع مصلحة الأحوال المدنية بالعباسية، يقوم بإمداد المتهم الأول بأصول بطاقات الرقم القومي لبعض المواطنين التي يتحصل عليها من مكان عمله نظير مقابل مالي.