«الصديق والتمرد» وراء الإقالة.. تفاصيل أزمة فرج عامر ومؤمن سليمان

التحرير

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أعلن صباح اليوم فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة عن توجيه الشكر لمؤمن سليمان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي وعدم تجديد تعاقده، في قرار مفاجئ وموقف غريب أن يعلن رئيس النادي هذا القرار على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لـ«التحرير» التفاصيل التي تسببت في غضب فرج عامر وتوجيه الشكر للمدير الفني، حيث أكد أن رئيس النادي اتصل أمس بمؤمن وأبلغه رغبته في تجديد التعاقد واستمراره لقيادة الفريق خلال الموسم المقبل، وخوض مباراة قبل نهائي كأس مصر التي سيواجه فيها الأهلي.

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وأضاف المصدر أن «عامر» اشترط على المدير الفني الاستعانة بمدرب عام قوي ومخطط أحمال محترف، وهو ما رفضه مؤمن سليمان، وتمسك بالمدرب العام عمرو فتحي، مؤكدًا أنه صديقه ولن يستغنى عنه، وأكد له رئيس النادي أن العلاقات الشخصية لا علاقة لها بالعمل، وأنه يسعى للمنافسة على البطولات الموسم المقبل والظهور بشكيل جيد، ولذلك يفضل الاستعانة بمدرب عام له خبرة واتفق الطرفان على عقد جلسة لبحث الأمر.

وقال إن فرج عامر نمى إلى علمه صباح اليوم أن المدير الفني لن يقود مران الفريق اليوم وسيمتنع عن الذهاب للتدريبات حتى تجديد تعاقده، وقام رئيس النادي بالاتصال بمؤمن ليستعلم منه عن حقيقة الأمر ورد المدير الفني بأن الأمر صحيح، ولذلك اتخذ فرج عامر قراراه بتوجيه الشكر لسليمان رسميًا.