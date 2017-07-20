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محافظ الإسماعيلية يستعرض الخطة العامة للتغذية المدرسية

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مصراوي Masrawy

محافظ الإسماعيلية يستعرض الخطة العامة للتغذية المدرسية

06:52 م الخميس 20 يوليه 2017

محافظ الإسماعيلية يستعرض الخطة العامة للتغذية المدرسية

اللواء يس طاهر

الإسماعيلية - إنجي هيبة: 

أكد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، على سرعة الانتهاء من اتخاذ كافة الاجراءات التنفيذية، والإعداد والتجهيز لتطبيقات منظومة الأغذية المدرسية بمختلف مدارس المحافظة بجميع المراحل التعليمية، والانتهاء منها قبل بدء العام الدراسي الجديد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الإسماعيلية، اليوم الخميس، بحضور المهندس عبد الله الزغبي السكرتير العام المساعد للمحافظة، وفاخر عبد العزيز وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، والدكتور السيد خليل مبارك، وكيل وزارة الزراعة، ورأفت خليل مسئول التغذية المدرسية بمديرية التربية والتعليم، والدكتورة نسرين يوسف مدير إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة، ومراد جاد مراقب عام الأغذية بمديرية الصحة.

وخلال الاجتماع، جرى متابعة ومناقشة الموقف التنفيذي والوقوف على ما جرى اتخاذه من إجراءات بالمحافظة للإعداد والتجهيز لمنظومة الأغذية المدرسية المتكاملة، بما يضمن ويوفر غذاءً صحيًّا آمنًا للفئات المستهدفة من الطلاب داخل مدارس المحافظة، والتي تصل إلى عدد 187 ألف طالب وطالبة بمراحل التعليم الابتدائي، إضافة إلى عدد 1300 طالب وطالبة بالمدارس الداخلية وفئات أخرى يتم تغذيتها بأغذية مطهية طازجة.

كما أكد المحافظ على تكثيف أعمال المتابعة والرقابة الصحية للمنظومة أولاً بأول.

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