إخلاء 7 منازل في بني سويف لتعرضها للانهيار

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كلف شريف حبيب، محافظ بني سويف، اليوم الخميس، لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد، مدير عام الإسكان، رئيس مركز ومدينة ناصر، ومسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لمعاينة 7 منازل بقرية الزيتون، مركز ناصر، والتي اشتكى أصحابها من حدوث هبوط أدى إلى إصابتها بشروخ وتصدعات.

وتوجهت اللجنة إلى القرية وعاينت المنازل، وأوصت اللجنة بعد المعاينة بضرورة تشكيل لجنة من كلية هندسة بني سويف ومنطقة الآثار ومديرية الإسكان والوحدة المحلية، لإعداد تقرير هندسي فني مبدئي عن أسباب المشكلة وتحديد كيفية علاجها وتجنب وقوع أية خسائر.

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تبين أن المنازل المتضررة عبارة عن منازل ريفية من دور واحد، وتم مناقشة الأهالي للوقوف على بعض الملابسات، وطمأنتهم بسرعة حل المشكلة، وتم إخلاء المنازل من الأهالي، لحين إجراء الإصلاحات اللازمة، طبقا لتقرير لجنة الهندسة، التي ستعاين المنازل وتعد تقريرا لسرعة تنفيذ الحلول.