مصر تبدأ تصنيع الأقلام الرصاص والأستيكة باستثمارات 90 مليون جنيه

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أعلنت مجموعة مكتبات سمير، في لقاء مع وزير التجارة والصناعة، خطتها لإنتاج أقلام الرصاص والجاف والأستيكة باستثمارات تبلغ 5 ملايين دولار، بالتعاون مع إحدى الشركات الأجنبية المتخصصة في هذا المجال، حيث انتهت الشركة من إعداد الدراسات المبدئية للمشروع تمهيداً لبدء التنفيذ قبل نهاية العام الجاري.

وقال الوزير طارق قابيل، إن المشروع الجديد يعكس نجاح خطة الوزارة فى السعي لتحول الشركات التجارية إلى العمل فى مجال الصناعة بما يسهم فى إحلال المنتجات المحلية محل المستوردة المثيلة، وهو ما ينعكس إيجاباً على خفض العجز فى الميزان التجارى لمصر.

وفي العام الماضي، بلغ إجمالى واردات مصر من الممحاة "الأستيكة"، والأقلام الرصاص وأدوات الرسم والطباشير نحو 37.3 مليون جنيه، بينما بلغ إجمالى واردات مصر من الأقلام الرصاص 11.9 مليون جنيه، وأدوات الرسم 11.1 مليون جنيه، والممحاة "الاستيكة" 13.9 مليون جنيه، وطباشير بقيمة 456 ألف جنيه.

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وأضاف الوزير خلال لقائه مع وليد شتلة رئيس مجلس إدارة مجموعة مكتبات سمير وعلى، أنه من المخطط أن يبدأ الإنتاج نهاية العام المقبل، حيث يوفر المشروع أكثر من 500 فرصة عمل جديدة ويغطي نسبة كبيرة من احتياجات السوق المحلية من منتجات أقلام الرصاص والجاف والأستيكة ويصدر لأسواق قارة إفريقيا والدول العربية وأسواق دول الشرق الأوسط.

من جانبه قال وليد شتلة رئيس مجلس إدارة مجموعة مكتبات سمير وعلي، إن المشروع الجديد سيقام علي مساحة تقريبية تبلغ 15 ألف متر مربع وهو مشروع إنتاج مشترك مع إحدى الشركات العالمية، مشيرًا إلى أن المشروع يستهدف الاعتماد علي المنتج المحلي كبديل للمستورد وخلق استثمارات جديدة بالسوق المصري.