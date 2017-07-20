أبو الغيط يعتمد التقرير النهائي لبعثة الجامعة العربية الخاصة بانتخابات الجزائر

القاهرة - (أ ش أ):

أعلنت جامعة الدول العربية، الخميس، أن أمينها العام أحمد أبو الغيط اعتمد التقرير النهائي لمهمة بعثة الجامعة العربية لملاحظة الانتخابات التشريعية في الجزائر والتي جرت في 4 مايو الماضي.

وقال الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية ،في بيان صحفي ، بأن الجامعة العربية كانت قد أوفدت بعثة لملاحظة الانتخابات التشريعية في الجزائر تلبيةً لدعوة من الجانب الجزائري، واستنادًا إلى الاتفاق الموقع بين الجانبين في هذا الصدد في 7 مارس الماضي والذي شمل تحديد المهام اللوجيستية والفنية للبعثة.

وأوضح عفيفي أن البعثة شُكلت برئاسة السفير الدكتور سعيد أبو علي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، وضمت 120 ملاحظاً من موظفي الأمانة العامة للجامعة ينتمون إلى 18 جنسية عربية، وتم تقسيم البعثة إلى 55 فريقا مصغرا لتغطية كافة الولايات الجزائرية، وقام الملاحظون بزيارة 3385 مكتب تصويت وتواجدوا في 967 مركز تصويت في 48 دائرة انتخابية في مختلف الولايات الجزائرية.

وأشار عفيفي إلى أن البعثة عقدت أيضًا خلال فترة تواجدها في الجزائر العديد من اللقاءات والاجتماعات التنسيقية مع كل من الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، وسلطة الضبط السمعي البصري، والمجلس الدستوري، والجهات الحكومية الجزائرية الأخرى المعنية بالانتخابات، وولاة مختلف الولايات الجزائرية، وممثلي بعض الأحزاب السياسية، وكذا بعثات الملاحظة الدولية الأخرى، الأمر الذي ساعد على إتمام البعثة لمهمتها في سهولة ونجاح، خاصة في ظل التعاون الكامل الذي لاقته في هذا الصدد من جانب السلطات الجزائرية.