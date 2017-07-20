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أنقرة تنفي علاقتها بالكشف عن مواقع القوات الأمريكية في سوريا

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مصراوي Masrawy

أنقرة تنفي علاقتها بالكشف عن مواقع القوات الأمريكية في سوريا

06:26 م الخميس 20 يوليه 2017

أنقرة تنفي علاقتها بالكشف عن مواقع القوات الأمريكية في سوريا

القوات الخاصة الامريكية

أنقرة - (أ ف ب):

نفت السلطات التركية، الخميس، أي علاقة بمعلومات ذكرتها وكالة أنباء "الأناضول" الموالية للحكومة لمواقع تمركز القوات الخاصة الأمريكية في سوريا، الأمر الذي أثار غضب البنتاجون.

وأكد إبراهيم كالين، المتحدث باسم الرئيس رجب طيب أردوغان، خلال مؤتمر صحفي أن الأمر لا يتعلق بمعلومات صادرة عن حكومتنا ولا بأي شكل من أشكال التسريب".

وأضاف أن وكالة الأناضول حصلت على معلوماتها من مصادرها الخاصة ولم نعلم بالمقال إلا بعد نشره".

ونشرت وكالة الأناضول، الإثنين، تقريرًا يتضمن تفاصيل عن أماكن عشر منشآت عسكرية أمريكية في سوريا ويكشف أيضًا عدد عناصر القوات الخاصة الموجودين في بعضها.

ووفقا للوكالة التركية، هناك 200 جندي أمريكي و75 جنديًا فرنسيًا من القوات الخاصة منتشرين في شمال الرقة في موقع يبعد 30 كلم عن المدينة التي أعلنها تنظيم "داعش" عاصمة لدولة الخلافة.

واستنكر البنتاجون بشدة نشر هذه المعلومات من دون تاكيدها. واعتبر المتحدث باسمه أدريان رانكين-جالواي أن الكشف عن هذه المعلومات السرية يعرّض قوات التحالف الدولي لـ"مخاطر لا لزوم لها".

وشهدت العلاقة بين الولايات المتحدة وتركيا توترا العام الفائت بسبب دعم واشنطن مقاتلي فصائل كردية سورية تعتبرهم أنقرة "إرهابيين".

وشدد المتحدث التركي على استحالة التفكير في تعريض جنود أو موظفين من حلفائنا للخطر إن كان ذلك في سوريا أو العراق أو أي مكان آخر"، مضيفا "أننا نتوقع المعاملة نفسها من حلفائنا".

هذا المحتوى من

AFP

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مصراوي Masrawy

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