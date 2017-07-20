ميشال عون يدعو إلى وقف الحملات ضد الجيش ويدين التحريض ضد النازحين

بيروت - (د ب أ)

دعا الرئيس اللبناني ميشال عون إلى وقف الحملات ضد الجيش اللبناني وعدم استغلال ورقة النازحين السوريين للنيل من الاستقرار الأمني وإثارة المشاكل.

وأدان عون -في جلسة مجلس الوزراء اليوم بحضور سعد الحريري رئيس المجلس "حملات التحريض التي استهدفت النازحين السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي ".

وقال عون:" إن ما شهدته بعض الدول العربية من اضطرابات ومواجهات بدأ بحوادث فردية وحملات على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأشار الى أن أبناء لبنان لايرتضون التعرض للنازحين السوريين الامنين.

من جهته دعا الرئيس الحريري " الى التنبه من حملات التحريض التي استهدفت النازحين السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي" مؤكداً أنها تنعكس سلبا على الاستقرار العام في البلاد.

وأعرب الحريري عن أمله أن ينتهي الوضع في سوريا" بأسرع وقت ممكن"

يذكر أن الجيش اللبناني تعرض لحملة طالته بعد العملية النوعية الأخيرة التي نفذها في مخيمات للنازحين السوريين في عرسال شرق لبنان، خاصة بعد وفاة أربعة من المعتقلين السوريين قبل بدء التحقيق معهم.

وعمد بعض المحرضين السوريين الى الدعوة للتظاهر ضد الجيش اللبناني ما أثار تنديدات في الشارع اللبناني، وأدى الى العديد من التصرفات العنصرية تجاه النازحين السوريين وصلت الى حد الضرب والإهانات.