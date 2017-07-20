بالصور.. الطرق الصوفية تحيي مولد "أبي العباس المرسي" بموكب من بحري

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

أحيت مشيخة الطرق الصوفية بالإسكندرية، اليوم الخميس، ذكرى مولد سيدي أبي العباس المرسي، بمشاركة عدد من مشايخ وممثلي الطرق الصوفية.

بدأ الاحتفال بتنظيم "موكب صوفي" بالبيارق واللافتات والطبول والمدائح، عقب صلاة العصر، من مسجد سيدي علي تمراز، وصولاً لمسجد أبو العباس المرسي بمنطقة بحري، حيث أقيم سرادق لاستقبال الموكب.

شارك في الاحتفال المقرر امتداده حتى صلاة العشاء، عدد من الطرق الصوفية، أبرزها الحمدية الشاذلية والبرهامية والإخلاصية والبرهانية والرفاعية والبيومية والأحمدية.

من جانبه، قال الشيخ جابر قاسم، وكيل المشيخة العامة للطرق الصوفية بالإسكندرية، إن إحياء ذكرى مولد أبي العباس بالذكر وقراءة القرآن، لافتًا إلى أن الاحتفالات بدأت في عددٍ من المساجد قبل ٥ أيام واستمرت داخلها حتى خروج موكب اليوم.

وأضاف أنه من المقرر أن تستمر الاحتفالات حتى مساء اليوم، بإقامة سرادق بحضور ممثلين عن "الأوقاف" والطرق الصوفية، وجهات تنفيذية في الإسكندرية.