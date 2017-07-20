أخبار عاجلة

القبض على تشكيل عصابي تخصص في تجارة المخدرات بالقليوبية -
عامل يدّعي اختطاف نجله هربًا من الديون في طوخ -
سفير بريطانيا بليبيا: نعمل مع المبعوث الأممي لدعم الملف الليبي -
الخارجية الروسية: نطالب بالتحقق من توريد أمريكا وبريطانيا مواد كيميائية إلى سوريا -
محمد إبراهيم يجري عملية جراحية ناجحة -
الزمالك يكتسح كهرباء القاهرة وديًا بثمانية نظيفة -
لعلهم يفقهون - مع خالد الجندي ورمضان عبد المعز - حلقة الخميس 17-8-2017 ( الأئمة الأربعة .. الأضحية ) -
بكري: قطر تدعم أفكار تركيا وإيران للسيطرة على المنطقة العربية (فيديو) -
مجلس الوزراء يبدأ اجتماعه بدقيقة حداد على ضحايا قطاري الإسكندرية -
توقف الحركة بمحطة الإسماعيلية بسبب عطل في أحد القطارات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

بالصور.. الطرق الصوفية تحيي مولد "أبي العباس المرسي" بموكب من بحري

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. الطرق الصوفية تحيي مولد "أبي العباس المرسي" بموكب من بحري

06:18 م الخميس 20 يوليه 2017

  • عرض 8 صورة

    5e2532e65d.jpg

  • عرض 8 صورة

    1a4ce8f5d1.jpg

  • عرض 8 صورة

    bdf8e84fe4.jpg

  • عرض 8 صورة

    d90de59027.jpg

  • عرض 8 صورة

    9ec70e7001.jpg

  • عرض 8 صورة

    3754cc02ae.jpg

  • عرض 8 صورة

    2343cbaff8.jpg

  • عرض 8 صورة

    da81dc4f85.jpg

إعادة الألبوم

بالصور.. هبوط أرضي يتسبب في تصدع 7 منازل شمال بني سويف

الألبوم التالى

بالصور.. هبوط أرضي يتسبب في تصدع 7 منازل شمال بني سويف

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

أحيت مشيخة الطرق الصوفية بالإسكندرية، اليوم الخميس، ذكرى مولد سيدي أبي العباس المرسي، بمشاركة عدد من مشايخ وممثلي الطرق الصوفية.

بدأ الاحتفال بتنظيم "موكب صوفي" بالبيارق واللافتات والطبول والمدائح، عقب صلاة العصر، من مسجد سيدي علي تمراز، وصولاً لمسجد أبو العباس المرسي بمنطقة بحري، حيث أقيم سرادق لاستقبال الموكب.

شارك في الاحتفال المقرر امتداده حتى صلاة العشاء، عدد من الطرق الصوفية، أبرزها الحمدية الشاذلية والبرهامية والإخلاصية والبرهانية والرفاعية والبيومية والأحمدية.

من جانبه، قال الشيخ جابر قاسم، وكيل المشيخة العامة للطرق الصوفية بالإسكندرية، إن إحياء ذكرى مولد أبي العباس بالذكر وقراءة القرآن، لافتًا إلى أن الاحتفالات بدأت في عددٍ من المساجد قبل ٥ أيام واستمرت داخلها حتى خروج موكب اليوم.

وأضاف أنه من المقرر أن تستمر الاحتفالات حتى مساء اليوم، بإقامة سرادق بحضور ممثلين عن "الأوقاف" والطرق الصوفية، وجهات تنفيذية في الإسكندرية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • إصابة شخصين في مشاجرة بالأسلحة النارية بالإسكندرية بسبب لهو الأطفال

    أخبار

  • بعد 20 يومًا.. كيف تأثرت مواد البناء في الإسكندرية بزيادة الوقود

    أخبار

  • "تعليم الإسكندرية":4760 طالبًا تظلموا من نتيجة الثانوية في يومين

    أخبار

  • إحالة أوراق أفراد خلية إرهابية قتلت رقيب شرطة بالإسكندرية للمفتي

    أخبار

إعلان

655f81d9d8.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الانخفاض مستمر للأسبوع الثالث.. أسعار أشهر السيارات المستعملة في السوق

الانخفاض مستمر للأسبوع الثالث.. أسعار أشهر السيارات المستعملة في السوق

زيادة أسعار الحديد بالمصانع.. وسعر الطن يقترب من 12 ألف جنيه

زيادة أسعار الحديد بالمصانع.. وسعر الطن يقترب من 12 ألف جنيه

توفير أضاحي بأسعار مخفضة للمواطنين في الإسكندرية

توفير أضاحي بأسعار مخفضة للمواطنين في الإسكندرية

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 24 يسجل 720 جنيها للجرام

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 24 يسجل 720 جنيها للجرام