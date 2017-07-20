طالبها الجمهور بالاعتزال وتجاهلها شاب أحبته.. مواقف أثارت الجدل لـ«ميرهان حسين»

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حالة من الجدل أثارتها الفنانة ميرهان حسين بعد نشر مقطع فيديو ساخر، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، تظهر فيه بشكل غريب، وتسخر من شكل البنات قبل عمليات التجميل.

يبدو أن ما قصدته ميرهان حسين لم يفهمه جمهورها، ما جعل بعضهم يغضب منها، لأنهم اعتقدوا أنها تسخر من كل الفتيات، وأنه لا توجد فتاة جميلة بدون عمليات، ولكنها حاولت أن توضح وجهة نظرها فيما بعد.

لم يكن هذا هو الموقف الوحيد الذي يثار فيه الجدل حول ميريهان، لكنها اعتادت على ذلك في أكثر من موقف، نرصد أبرزها خلال التقرير التالي.

علاقة حب

أثارت ميرهان الكثير من الجدل في أثناء فترة مشاركتها في برنامج المسابقات "ستار أكاديمي"، بسبب وقوعها في غرام زميلها مصطفى مزهر، الذي كان يقابلها وقتها بالتجاهل، خاصة أنه كان يصغرها بـ7 سنوات، ما دفعه لعدم التفكير في هذا الموضوع، حتى بعد خروجه من البرنامج، خصص مسؤولو الأكاديمية مكالمة أسبوعية لها معه، وأعادوه ليقضي أسبوعا مع الطلاب، ما أسعد ميرهان حتى إنها وجهت له دعوة لزيارتها في مصر وقضاء عدة أيام معها.

وبعدها أعلن ارتباطه بفتاة لبنانية بعد انتهاء الموسم، وعلقت على الأمر قائلة: "مافيش علاقة بينا دلوقتي، كنا حينها أصدقاء وطبيعة الحياة بالأكاديمية تجعل المشاعر أحيانا تختلط، لكنها تختلف كثيرا عن الحياة الواقعية بعد البرنامج".

أزمة مع الشرطة

تعتبر هذه الأزمة هي الأكبر في مشوارها الفني لما أثارته من حالة جدل كبيرة لدى الرأي العام وقتها، بعدما قبض عليها إثر مشادة مع أفراد كمين بالرماية وحيازة خمور، حسب ما ذكرته المصادر الأمنية، واتهامها بالتعدي على ضباط الشرطة بالسب والقذف والضرب واقتحام كمين.

ونفت ميرهان الاتهامات المنسوبة إليها، واتهمت ضابطا بقسم شرطة الهرم بهتك عرضها داخل حجز القسم، والتعدي عليها بالضرب.

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لهذا السبب طالبها الجمهور بالاعتزال

نشرت ميرهان، منذ أيام، 3 مقاطع فيديو وهي تؤدي أغنية الفنانة اللبنانية إليسا "عكس اللي شايفينها"، وعلقت على المقطع الأول: "عكس اللي شايفينها، أكتر أغنية حبيتها مؤخرا، الله على الأغنية وعلى الكليب، تحية مني للنجمة إليسا، اللي طول عمري باحبها ولكل اللي عملوا الأغنية الرائعة دي"، وطالبها الجمهور في التعليقات باعتزال التمثيل والعودة إلى احتراف الغناء.

علاقتها بتامر حسني

بعدما اختارها الفنان تامر حسني في عام 2009 لتشاركه في فيلم "عمر وسلمى 2"، ليكون أول أعمالها السينمائية، أثيرت وقتها شائعات حول ارتباطها بتامر حسني، لكنها نفت ذلك.

موجة من السخرية بسبب «شوال»

سيل من السخرية تعرضت له ميرهان حسين، بسبب جلسة تصوير بعدسة محمود عاشور، حيث ظهرت وهي ترتدي ملابس "غريبة" تنتمي لعصر قديم، من تصميم أحمد عبد الله، وبدت بملابس بدائية، عبارة عن ثوب من القماش "البيج"، فوصف الجمهور ملابسها بـ"الشوال"، واتهمها البعض الآخر بعدم القدرة على اختيار الملابس وغيرها من الاتهامات المسيئة.



