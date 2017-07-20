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وزير النفط السوداني يلتقي وفدًا إماراتيًا لبحث الاستكشافات الجديدة

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مصراوي Masrawy

وزير النفط السوداني يلتقي وفدًا إماراتيًا لبحث الاستكشافات الجديدة

06:03 م الخميس 20 يوليه 2017

وزير النفط السوداني يلتقي وفدًا إماراتيًا لبحث الاستكشافات الجديدة

الخرطوم - (أ ش أ):

التقى وزير النفط والغاز السوداني، عبد الرحمن عثمان عبد الرحمن، الخميس، في الخرطوم، وفد شركة الغيث الإماراتية، لبحث دخولها في مجال الاستكشاف والإنتاج النفطي بالسودان.

وأكد الوزير خلال اللقاء، سعي وزارته للعمل على زيادة الإنتاج النفطي بالبلاد، وفتح الفرص لكل الراغبين في الاستثمار من الشركات الجادة التي تمتلك الخبرة والقدرة الفنية والمالية الكافية.

ورحب الوزير برغبة الشركة، ووجه بتقديم العون اللازم لها حتى تتكلل مساعي الشركة بالنجاح، معربًا عن أمله في أن يسهم فك الحظر المصرفي على السودان في تمكين الشركات من تسريع وتيرة العمل ويشجع على دخول كبرى الشركات النفطية إلى البلاد، موضحًا أن عددًا من المربعات النفطية تحتاج إلى تكنولوجيا عاليه وموارد ضخمة.

من جانبه، وصف رئيس الوفد الإماراتي السودان ببلد الفرص الاستثمارية الواعدة في مجال النفط والغاز، مشيداً بالتسهيلات والقوانين التي تشجع المستثمرين العرب وغيرهم على العمل داخله.

وأوضح أن وفد المقدمة الفني الذي زار السودان وبحث مع نظرائه السودانيين فرص الاستثمار، عكس لرئاسة الشركة ما يشجع على اتخاذ قرار الدخول للسودان في عدد من المربعات، وأن شركة الغيث تمتلك الإمكانيات اللازمة، وتعمل في عدد من الدول العربية الشقيقة.

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