مدير الكرة بسموحة يكشف موعد رحيل أيمن أشرف عن الفريق

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قال عاطف حنفي مدير الكرة بفريق سموحة، أن النادي تعاقد مع 4 لاعبين حتى الآن، وهم مسعد عوض حارس الأهلي، ووليد حسن من الإنتاج الحربي، ووليد فاروق مهاجم السكة الحديد وذلك لمدة ثلاث مواسم، بالإضافة إلى استعارة ناصر ماهر من الأهلي لمدة موسم.

وأكد حنفي أن أيمن اشرف ظهير أيسر الفريق لن يرحل إلا بنهاية الموسم، وفقًا لتعاقده مع النادي، بينما تمت الموافقة على انضمام إسلام محارب للأهلي فى الوقت الحالي رغم أن الموسم لم ينتهى لأن اللاعب رحل باستغناء وليس بنهاية تعاقد.

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كان الأهلي قد تعاقد مع إسلام محارب، مقابل 8 مليون جنيه يحصل عليها سموحة، بالإضافة إلى انتقال مسعد عوض نهائيًا وإعارة ناصر ماهر لمدة موسم للفريق السكندري.