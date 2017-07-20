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السعودية: قدوم الحجاج القطريين جوا فقط

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مصراوي Masrawy

: قدوم الحجاج القطريين جوا فقط

05:42 م الخميس 20 يوليو 2017

السعودية: قدوم الحجاج القطريين جوا فقط

الرياض - (د ب أ)-

رحبت وزارة الحج في المملكة العربية السعودية بالحجاج القطريين ، مشيرة إلى أن قدوم جميع الحجاج من قطر سيكون عن طريق الجو فقط، بعد أن تم إغلاق الحدود بين البلدين مؤخرا بسبب مواقف قطر.

وقالت وزارة الحج والعمرة السعودية في بيان لها، نشرته وكالة الانباء السعودية الرسمية (واس) اليوم الخميس انه" في ظل الوضع السياسي الراهن مع الدوحة، فإن حكومة المملكة العربية السعودية ترحب بضيوف بيت الله الحرام من الحجاج والمعتمرين من مختلف دول العالم بما فيها قطر ".

وحرصاً على تمكين الراغبين في أداء مناسك العمرة من الإخوة الأشقاء القطريين فإن الوزارة تؤكد أنه يمكنهم الاستمرار في أداء العمرة في أي وقت ، وعبر أي خطوط باستثناء الخطوط القطرية، بما في ذلك الخطوط التي تنطلق من الدوحة مروراً بمحطات ترانزيت ، معلنه انه "سيكون قدومهم عن طريق مطار الملك عبدالعزيز في جدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة ".

أما بالنسبة لأداء فريضة الحج فإنه يمكن للقطريين وللمقيمين في قطر ممن لديهم تصاريح حج من وزارة الحج والعمرة بالمملكة، ومن الجهة المعنية بشؤون الحج في قطر ومسجلين في المسار الإلكتروني للحج، القدوم جواً عن طريق شركات الطيران الأخرى التي يتم اختيارها من قبل القطرية، ويتم الموافقة عليها من قبل الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة ، وأن يكون قدومهم ومغادرتهم عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة ، فقط خلال موسم الحج لهذا العام 1438هـ (2017).

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مصراوي Masrawy

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