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بدء صرف التعويضات للمتضررين من حريق السوق التجاري بأسوان

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مصراوي Masrawy

بدء صرف التعويضات للمتضررين من حريق السوق التجاري بأسوان

05:59 م الخميس 20 يوليه 2017

بدء صرف التعويضات للمتضررين من حريق السوق التجاري بأسوان

حريق السوق التجاري بإدفو

أسوان - )أ.ش.أ):

أكد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسوان محمود فاروق، أن المديرية أرسلت مذكرة إلى الوزارة بالقاهرة، والتي قامت بدورها برفعها إلى مجلس الوزراء للموافقة على زيادة التعويضات المقرر صرفها للمتضررين من حريق السوق التجاري بمدينة إدفو بأسوان، والذي وقع، أمس الأربعاء، وتسبب في احتراق 174 محلاً تجاريًّا، و4 عقارات سكنية.

وقال وكيل الوزارة، في تصريح صحفي، اليوم الخميس: "إن المديرية ستبدأ في صرف التعويضات المقررة والمعمول بها في مثل هذه الحالات، بناءً على أعمال الحصر النهائية التي انتهت لها اللجنة التي شكلها المحافظ مجدي حجازي في هذا الإطار، والتي قامت بحصر الخسائر المادية والعينية لتحديد التعويضات المقررة.

وأوضح وكيل الوزارة أن استحقاقات المواطنين ستكون بنسبة 50% من قيمة التلفيات، وبحد أقصى 5 آلاف جنيه، سيتم صرفها فور انتهاء الإجراءات القانونية لذلك.

وأشار إلى أنه تقرر صرف مبلغ 100 جنيه إعاشة لكل فرد من الأسر المتضررة، مع توفير مقر إعاشة في الإيواء العاجل لهذه الأسر.

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