بالصور.. هبوط أرضي يتسبب في تصدع 7 منازل شمال بني سويف

بني سويف ــ أحمد كامل:

فوجئ عدد من أهالي قرية الزيتون التابعة لمركز ناصر شمال بني سويف، اليوم الخميس، بهبوط أرضي داخل منازلهم، ما تسبب في تصدع 7 منازل متجاورة من القرية، وحدوث تشققات في الحوائط، ووجه محافظ بني سويف بإخلاء المنازل، وإجراء معاينة لها من خلال لجان فنية متخصصة.

وأشار الأهالي إلى أنهم فوجئوا بحدوث هبوط في المنازل المكونة من طابق واحد ووجود تصدعات كبيرة دون سابق إنذار، حيث وصل الهبوط في بعض المنازل إلى 30 سم..

وقال محمود أحمد، أحد الأهالي، مزارع، "فوجئنا بوجود تشققات في منازلنا وتصدعها نتيجة هبوط أرضي أصاب منطقة بركات بالقرية، وقررنا إخلاء المنازل، لا أحد يستطيع الإقامة فيها لأنها معرضة للسقوط في أي وقت"، مشيرًا إلى انتقالهم إلى الإقامة مع الجيران أو أقاربهم.

وكلف المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، اللواء خميس أبو الفضل السكرتير العام المساعد، بتشكيل لجنة من كلية الهندسة بجامعة بني سويف، لفحص أسباب التصدع، والوقوف على أسباب الهبوط، ومدى إمكانية ترميم تلك المنازل.

وانتقل النائب عبد الحكيم مسعود عضو مجلس النواب عن الدائرة، برفقة السكرتير العام المساعد ووكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، ورئيس شركة المياه إلى القرية، لمعاينة المشكلة والاستماع إلى شكوى الأهالي.

من جانبه قال محمد بكري إبراهيم، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر: "قررنا إخلاء المنازل من الأسر المتضررة، وأخطرنا مديرية التضامن الاجتماعي لتوفير إعانات عاجلة للمتضررين، لافتا إلى زيارة لجنتين من الإسكان وكلية الهندسة للوقوف على أسباب الهبوط وتصدع المنازل في أسرع وقت".