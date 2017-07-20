ننشر تفاصيل اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي

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استهل مجلس الوزراء اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل، بالإعلان عن الانتهاء من إعداد تقرير مجمع يحمل اسم "مصر في 3 سنوات" يتضمن كافة المشروعات التي تم إقامتها خلال تلك الفترة في مختلف القطاعات الخدمية لتحسين مستوى وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وفي هذا الصدد وجه رئيس الوزراء الشكر للمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء السابق، ومجموعة الوزراء الذين خدموا خلال هذه الفترة على ما ساهموا به من جهد في سبيل الانتهاء من تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية.

من ناحية أخرى، شدد رئيس الوزراء على قيام جميع المؤسسات والجهات الحكومية بسداد كافة الالتزامات المتأخرة المستحقة عليهم لصالح قطاعى البترول والكهرباء، أخذًا في الاعتبار الأعباء المالية التي يتحملها القطاعين من أجل توفير الخدمة بكفاءة، موجهًا بإتخاذ إجراءات قانونية صارمة تجاه المسئول في أي مؤسسة أوجهة حكومية تحصل على التيار الكهربائي بشكل غير قانوني.

ومن جهة أخرى عرض وزير الصحة والسكان خلال الاجتماع تقريرًا حول تجربة الرائدات الريفيات، والتي تعمل بها أكثر من 14 ألف رائدة على مستوى قرى الجمهورية، مشيرًا إلى طبيعة العمل الخاصة بهن ودورهم في تفعيل دور الرائدة الريفية في الاتصال المباشر مع السيدات بالقرى للتوعية بالممارسات الصحية السليمة وتعريفهن بالخدمات المتعلقة بالصحة الإنجابية ورعاية الطفل، وذلك تحت إشراف كامل من وزارة الصحة والسكان، وتم خلال الاجتماع الإشادة بنتائج التجربة في شكلها المجمل، والإشارة إلى إمكانية التوسع في تطبيقها والاستفادة بها بما يخدم أهداف المنظومة الصحية بشكل أكبر من خلال زيادة أعداد الرائدات خلال الفترة المقبلة وبما يمكن من التواصل مع شريحة أكبر في المجتمع، هذا فضلاً عن بحث تنفيذ آليات تحقق الإدارة الجيدة لها، والإهتمام بالتدريب المستمر للرائدات الريفيات ووضع ضوابط لعملهن والحرص على المراجعة والتقييم المستمر للتجربة.

وقرر مجلس الوزراء، الموافقة وافق على تعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بشأن إعادة تنظيم الرقابة الادارية، كما تضمنت أهم هذه التعديلات النص صراحة على أن هيئة الرقابية هي هيئة مستقلة تتبع رئاسة الجمهورية، حيث منحها مشروع القانون الشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، وأن تعيين رئيس الهيئة يكون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.

واستحدث مشروع القانون بعض المواد الجديدة؛ أبرزها جعل الهيئة مكونة من عدة أجهزة لمنع ومكافحة الفساد، وإضافة اختصاصات جديدة للهيئة تتعلق بكشف وضبط الجرائم التي تستهدف الحصول على ربح أومنفعة باستغلال المنصب أوالوظيفة والجرائم المتعلقة بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، كما أنشأ مشروع القانون مركز متخصص بالهيئة يسمى (الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد) بهدف إعداد وتدريب أعضاء الهيئة وغيرهم والتعاون مع الهيئات والأجهزة المتخصصة لمكافحة الفساد في الدول الأخرى، وذلك من خلال تنظيم دورات تدريبية ومؤتمرات وندوات وحلقات نقاش ونشر قيم النزاهة والشفافية وتبادل الخبرات وإيفاد البعاث الدارسية والتدريب ومنح درجتي الدبلوم والماجستير في مجالات نظم إدارة ومكافحة الفساد طبقًا للأوضاع المقررة قانونًا بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات لاعتماد الدرجات الممنوحة.

ومن منطلق الحرص والحفاظ على مكانة مصر المتميزة في بنك التنمية الإفريقي باعتبارها من الدول المؤسسة للبنك، وثاني أكبر دولة إقليمية مساهمة في رأس ماله، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص بقرار مجلس إدارة بنك التنمية الإفريقي رقم 8/2017، الصادر بتاريخ 21/3/2017، بشأن تخصيص أسهم في إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم المتاحة للاكتتاب في الفترة المنتهية 30/9/2016، وأداة اكتتاب حكومة جمهورية مصر العربية في الأسهم المخصصة لمصر في إطار الزيادتين العامتين الخامسة والسادسة لرأس مال بنك التنمية الإفريقي.

وفي إطار الاحتفال بمرورو 150 عامًا على القاهرة الخديوية، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بالترخيص لوزير المالية في إصدار عملات تذكارية فضية فئة المائة جنيه والخمسون جنيه، والعشرة جنيه.

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وسعيًا لتوفير مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية والعمل على إزالة أي معوقات قد تواجه المستثمرين، وافق ق مجلس الوزراء على اعتماد عدد من القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار الجلسة الخامسة والعشرون بتاريخ 11/7/2017.

ووافق مجلس الوزارء على طلب وزارتي التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والموارد المائية والري لتعديل موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (49) المنعقده بتاريخ 20/10/2016 بخصوص الأعمال الإضافية والأعمال المستجدة لمشروع حماية ساحل مدينة الإسكندرية والمدرج بخطة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ لتصبح "الموافقة على إدراج مشروع بمسمى استكمال إنشاء سلسلة من الحواجز الغاطسة بالإسكندرية المرحلة الأولى بخطة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ خلال الأعوام من 2017 إلى 2020، وطرحه بمناقصة عامة، وكذلك إستخدام جزء من الفوائض المتراكمة في حساب صندوق الإسكان الإقتصادي لصرف تعويض فروق الأسعار لبعض المقاولين المتعاقد معهم لتنفيذ مشروع الإسكان القومي بالمحافظة.

وتم خلال الاجتماع الموافقة على إسناد عملية إنشاء سوق التونسي الحضاري بمحافظة القاهرة على أن يتم الإنشاء بتمويل من صندوق تطوير العشوائيات ويستغرق التنفيذ مدة 12 شهرًا من تاريخ التعاقد، وذلك نظرًا للحاجة لسرعة تنفيذ سوق بديل لسوق التونسي الحالي في ضوء أهمية إعادة بناءه على نحو متطور يتضمن وسائل الحماية من الحرائق لضمان عناصر الأمان.

واعتمدت القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 3/7/207 بشأن الإسناد بالأمر المباشر وكذلك زيادة أوامر الإسناد لعدد 24 مشروعًا، وتتضمن المشروعات تنفيذ أعمال المرافق لمنطقة الاسكان الاجتماعي بمدينة بورسعيد، وتشمل 8400 وحدة سكنية على مساحة 202 فدانًا، وتنفيذ مشروع محطة مياه المنشية 2 بمحافظة الإسكندرية بطاقة انتاجية 200 ألف م3/يوم، تنفيذ عدد 3 محطات مياه شرب بنظام الترشيح بطاقة 90 ل/ث بالقناطر الخيرية، إنشاء 3 مراكز طبية بجامعة المنصورة تتضمن تخصصات النساء والتوليد وجراحة العظام وطب وجراحة المخ والأعصاب، وإستكمال تطوير متحف محمد محمود خليل وحرمه.

وتمت الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 29.94 فدانًا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بناحية محافظة أسوان لاستخدامها في إقامة مصنع لإنتاج السماد العضوي من المخلفات الزراعية، إلى جانب تخصيص بعض مساحات الأراضي المملوكة ملكية خاصة لصالح محافظة أسوان، وذلك لإقامة عدد من المشروعات الخدمية التعليمية والسكنية والرياضية بالمحافظة.

ووافق مجلس الوزراء أيضًا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحة 6099.6 فدانًا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها كمجتمع عمراني جديد في التوسع العمراني لمدينة 15 مايو، وذلك في إطار توجه الدولة نحو التوسع في إقامة التجمعات العمرانية لاستيعاب الزيادة السكانية مع توفير كافة الخدمات لهم هناك، وكذلك تخصيص 2 مليون جنيه من صندوق حماية البيئة لتطوير عمل الوحدة المتعلقة بدراسة المشروعات المقدمة من مختلف القطاعات فى إطار تنفيذ مصر التزاماتها باتفاق باريس الذي جاء عقب المفاوضات التي عقدت أثناء مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والعشرين للتغير المناخي في 2015.