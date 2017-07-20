3 مقترحات من نائية تكتل 25-30 لتطوير «زراعة القطن المصري»

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طالبت النائبة نادية هنري، عضوة مجلس النواب الحكومة بوضع خطة واضحة للنهوض بزراعة القطن وصناعة الغزل والنسيج.

وأضافت هنري، اليوم، الخميس، أن الرئيس السيسى يدرك أهمية هذا القطاع ، ولذلك أصدر عددًا من التوصيات خلال اجتماعه الاخير مع رئيس الحكومة، ووزيري الصناعة، وقطاع الأعمال، لتطوير ودعم زراعة القطن والنهوض بصناعة الغزل والنسيج، بما يساهم في دعم الاقتصاد.

وأشارت إلى أن مصر كانت تحتل الصدارة في إنتاج الأقطان الطويلة التيلة والفائقة الطول عالميًا، لافتة إلى أن حجم زراعة القطن فيما سبق كان يبلغ 2 مليون فدان، وانحسرت في السنوات الماضية إلى أقل من 10% من هذه المساحة.

وأوضحت أن معالجة الوضع الحالي لسوق الأقطان في مصر يستلزم العمل على حزمة متكاملة من الإجراءات على رأسها صياغة استراتيجية جديدة لإدارة هذا القطاع، في ظل التغيرات والتحولات العالمية وفي إطار ما طرأ من تغير في السلوك السوقي للقطن المصرى في التصدير وما حدث من تحولات تكنولوجية في صناعة الغزل والنسيج مع اقتراح أساليب تسويقية جديدة تساهم في زيادة حجم صادراته واستعادة حصته السوقية عالمياً.

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واقترحت دراسة أساليب تحسين إنتاجية الفدان للقطن المصري والاستفادة من التجارب الناجحة للدول التي طورت إنتاجيتها، وصياغة علاقة جديدة بين الدولة والمزارع بتقديم الدعم غير المالي، إضافة إلى تقديم العون الفني والإرشادي الخاص بهذا المحصول.

كما اقترحت إدخال زارعة أصناف جديدة من أقطان طويلة التيلة قصيرة العمر عالية الإنتاجية، خاصة وأن ظروف السوق الحالية أنهت التمسك بأصناف منخفضة الإنتاجية ولم تعد تحصل على التميز السعري الذي يستحق التمسك بها، كما تساعد زارعة أقطان قصيرة العمر على زارعة محاصيل شتوية أخرى قبل زارعة القطن.

وطالبت بوضع استراتيجية لتطوير المحالج والمغازل المحلية بما يتوافق وأصناف الجديدة التي سيتم إدخالها، ووضع برنامج من خلال وزارة الزارعة لتحسين جودة القطن المصري طويل التيلة الذي فقدها.