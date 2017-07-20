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الشرطة تفض وقفة الراسبين في الثانوية أمام «التعليم»

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الشرطة تفض وقفة الراسبين في الثانوية أمام «التعليم» الشرطة تفض وقفة الراسبين في الثانوية أمام «التعليم»

التحرير

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شهدت وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفنى، مناوشات بين قوات الشرطة والطلبة الراسبين في الثانوية العامة، على خلفية قطعهم الطريق أمام الوزارة، خلال وقفة احتجاجية نظموها، اليوم الخميس، للمطالبة بالسماح لهم بأداء امتحانات المواد الراسبين فيها في الدور الثاني دون إعادة السنة، حيث تمكنت من فض وقفتهم.

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وقال عدد من الطلبة المحتجين، إنهم حاولوا إقناع مسئولى الوزارة بمطالبهم بإعادة التصحيح، وأخذ الدرجة كاملة بالدور الثاني، والتحسين، وأداء امتحانات الدور الثاني بعدد مفتوح من المواد، لكنهم رفضوا ذلك، رغم أن عددًا كبيرًا منهم رسب بسبب مواد لا تضاف للمجموع، وهي الاقتصاد والإحصاء، والتربية الدينية، والتربية الوطنية، ما دفعهم إلى الاحتجاج أمام الوزارة.

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التحرير

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