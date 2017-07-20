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السبت المقبل.. قطع المياه عن 26 منطقة في المرج ومدينة السلام

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السبت المقبل.. قطع المياه عن 26 منطقة في المرج ومدينة السلام السبت المقبل.. قطع المياه عن 26 منطقة في المرج ومدينة السلام

التحرير

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة، أنه سيتم قطع المياه عن مناطق في المرج ومدينة السلام، ابتداء من الرابعة عصر السبت المقبل وحتى الساعة 10 صباح يوم الأحد، لقيام الشركة بعمل لحامات بخط قطر 1000 مم بشارع الأربعين حتى شارع التروللي؛ لتقوية الضغوط وتحسين الخدمة.

وأوضحت الشركة، في بيان اليوم الخميس، أن المناطق التابعة لحي المرج هي: (الجزيرة، حوض القصب، البركة، المؤسسة العقابية، الأمن المركزي، حوض الطويل، حوض داود، حوض جلال، زينب الوكيل، سيجال، كفر أبوصير، كفر الباشا، مدينة الهدى، الرزازين).

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وأضاف بيان الشركة، أنه سيتم قطع المياه عن عدد من المناطق التابعة لحي مدينة السلام، وهى: (منشية السد العالي، أرض أبورجيلة، مشيخة العروبة، عزبة أم باب،  الرجاء أول، مساكن النيل ى، النيل إن، القاهرة د، القاهرة ج، القاهرة 2، أملاك 8 للإسكان الاجتماعي).

وأهابت الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة تدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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التحرير

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