التنسيق: غدًا غلق باب التسجيل.. وإعلان النتائج بعد 72 ساعة

كتبت- داليا شبل:

أعلن عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي لوزارة التعليم العالي، أنه من المقرر غلق باب التسجيل وتعديل الرغبات للمرحلة الأولى غدًا الجمعة، على أن يتم إعلان النتيجة بعد 72 ساعة من غلق باب التسجيل في تمام الساعة السابعة من مساء غدًا، بعد أن استمرت المرحلة الأولى لـ 5 أيام متواصلة بدأت منذ الاثنين الماضي.

ومن المقرر أن تواصل مكاتب تنسيق القبول بالجامعات، استقبال طلاب المرحلة الأولى، بشرائحها الأربعة، لتسجيل وتعديل رغبات التحاقهم بالجامعات عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق ومن خلال مكاتب تنسيق الجامعات، حتى مساء غد الجمعة.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت الحد الأدنى للمرحلة الأولى للشعبة العلمية بنسبة 95.12% فأكثر، والشعبة الهندسية 91.22% فأكثر، والشعبة الأدبية 79.51% فأكثر، بإجمالي 109 آلاف و6 طلاب.

وأوضحت الوزارة، أنه يتم تقدم طلاب المرحلة الأولى والبالغ عددهم 109 آلاف و6 طلاب، برغباتهم عن طريق الموقع الإلكتروني للتنسيق طبقًا لشرائح المجموع، ومن المقرر أن يسجل الطلاب، اليوم الخميس، طبقًا لمجموع كل شعبه، حيث بتقدم طلاب (شعبة العلوم) والحاصلين على مجموع 392 درجة لأقل من396 درجة، و(الشعبة الهندسية) للحاصلين على مجموع 378.5 درجة لأقل من 384 درجة، والشعبة الأدبية للحاصلين على مجموع 336 درجة لأقل من 347.5 درجة.​