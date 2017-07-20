التنسيق: 103 ألف طالب سجلوا رغباتهم عبر الموقع الإلكتروني حتى الآن

كتبت- داليا شبل:

قال سيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن إجمالي الذين سجلوا رغباتهم من طلاب الثانوية العامة منذ صباح الاثنين وحتى صباح اليوم الخميس، بلغ 103 ألف طالب وطالبة، وذلك عبر مكاتب التنسيق بالجامعات، والموقع الإلكتروني للتنسيق.

ومن المقرر أن تواصل مكاتب تنسيق القبول بالجامعات، استقبال طلاب المرحلة الأولى، بشرائحها الأربعة، لتسجيل وتعديل رغبات التحاقهم بالجامعات عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق ومن خلال مكاتب تنسيق الجامعات، حتى مساء غد الجمعة.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت الحد الأدنى للمرحلة الأولى للشعبة العلمية بنسبة 95.12% فأكثر، والشعبة الهندسية 91.22% فأكثر، والشعبة الأدبية 79.51% فأكثر، بإجمالي 109 آلاف و6 طلاب.

وأوضحت الوزارة، أن يتم تقدم طلاب المرحلة الأولى والبالغ عددهم 109 آلاف و6 طلاب، برغباتهم عن طريق الموقع الإلكتروني للتنسيق طبقًا لشرائح المجموع، ومن المقرر أن يسجل الطلاب، اليوم الخميس، طبقًا لمجموع كل شعبه، حيث بتقدم طلاب (شعبة العلوم) والحاصلين على مجموع 392 درجة لأقل من396 درجة، و(الشعبة الهندسية) للحاصلين على مجموع 378.5 درجة لأقل من 384 درجة، والشعبة الأدبية للحاصلين على مجموع 336 درجة لأقل من 347.5درجة.

من جانبه صرح لـ "مصراوي"، عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي لوزارة التعليم العالي، أن نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق من المقرر أن يعلن عنها بعد مرور 72 ساعة بعد انتهاء تسجيل الطلاب، مساء الغد الجمعة.

وشددت وزارة التعليم العالي، على طلاب من المرحلة الأولى ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لكل شعبة، وأشارت إلى غلق التسجيل وتعديل الرغبات، غدا الجمعة في تمام السابعة.