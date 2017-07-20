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"درع الفرات" السورية تبحث مع قادة عسكريين أتراك الوضع في إدلب

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مصراوي Masrawy

"درع الفرات" السورية تبحث مع قادة عسكريين أتراك الوضع في إدلب

05:28 م الخميس 20 يوليه 2017

درع الفرات السورية

حلب- (د ب أ):

كشف قائد عسكري في قوات درع الفرات أن اجتماعات تعقد حاليا لاتخاذ موقف حيال ما يجري في محافظة ادلب والمواجهات الدائرة بين هيئة تحرير الشام، وحركة احرار الشام .

وقال القائد العسكري الذي طلب عدم ذكر اسمه لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن " اجتماعات تعقد اليوم الخميس تضم قياديين في قوات درع الفرات مع قادة من الجيش التركي لتقييم الوضع في محافظة ادلب، واتخاذ القرارات المناسبة بعد التشاور مع التركية ".

واكد القائد العسكري "عدم تدخل قوات درع الفرات حتى الان، ولكن ربما يكون قرار التدخل خلال الساعات القليلة القادمة ".

وتشهد مدن وبلدات محافظة ادلب مواجهات عنيفة بين مسلحي حركة أحرار الشام وهيئة تحرير الشام، راح ضحيتها قتلى وجرحى في صفوف الطرفين .

وقالت مصادر محلية في محافظة ادلب إن " السكان المحليين في مناطق اطمه ودير حسان والقرى المحيطة بهم منعوا دخول ارتال عسكرية من الجانبين ".

وتحاول هيئة تحرير الشام السيطرة على معبر باب الهوى الواقع على الحدود مع تركيا، حيث دفعت تعزيزات اضافية الى المنطقة، وقال الناطق العسكري باسم حركة احرار الشام عمر خطاب لـ (د.ب.أ) أن " الاشتباكات عنيفة تجري الان بين عناصر الحركة والهيئة، ولا يوجد تقدم للهيئة في المنطقة.

وأشار إلى أن" طريق اوتوستراد والذي يبلغ 1 كم بين المعبر والساحة القديمة هو الخط الفاصل بين الجانبين" واضاف خطاب ان الهيئة قامت بتطويق المعبر من خلال السيطرة على التلال القريبة وعلى قرية عقربات وأن الهيئة ارسلت تعزيزات عسكرية الى المنطقة".

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