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عباس يطالب أردوغان بالاتصال بأمريكا للضغط على إسرائيل بشأن القدس

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مصراوي Masrawy

عباس يطالب أردوغان بالاتصال بأمريكا للضغط على إسرائيل بشأن القدس

05:25 م الخميس 20 يوليه 2017

عباس يطالب أردوغان بالاتصال بأمريكا للضغط على إسرائيل بشأن القدس

رام الله- (د ب ا):

طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس، خلال اتصال هاتفي من نظيره التركي رجب طيب اردوغان إجراء اتصالات مع الجانب الأمريكي لإلزام اسرائيل بالتراجع عن اجراءاتها بشأن القدس.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)أنه جرى خلال الاتصال الهاتفي الذي اجراه اردوغان مع عباس بحث الوضع في مدينة القدس، وتحديدا المسجد الأقصى المبارك، من اعتداءات إسرائيلية وحصار، وتغيير الوضع القائم في المسجد المبارك.

وطلب الرئيس عباس، من نظيره التركي إجراء اتصالات مع الجانب الأمريكي من أجل إلزام إسرائيل بالتراجع عن إجراءاتها الخطيرة في القدس والمسجد الأقصى، وكذلك الاتصال مع الجانب الإسرائيلي لنفس الغرض.

واتفق الرئيسان على مواصلة المشاورات وتنسيق المواقف بينهما، حتى تتراجع إسرائيل عن إجراءاتها الخطيرة.

كان ثلاثة فلسطينيين قتلوا يوم الجمعة الماضي بعد أن شنوا هجوما مسلحا على عناصر من الشرطة الإسرائيلية في باحات المسجد الأقصى ما أدى إلى مقتل اثنين منهم.

وعقب الحادثة أغلقت إسرائيل المسجد الأقصى حتى ظهر الأحد الماضي وأعادت فتحه بعد أن نصبت بوابات الكترونية للتفتيش والمراقبة على مداخل المسجد الأمر الذي رفضه الفلسطينيون.

وسببت الخطوة الإسرائيلية مواجهات يومية بين مصلين فلسطينيين يرفضون دخول الأقصى عبر البوابات الالكترونية والشرطة الإسرائيلية التي تصر على إجراءاتها.

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