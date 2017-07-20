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حبس متهمين اثنين 4 أيام تاجرا في العملة بالغربية

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مصراوي Masrawy

حبس متهمين اثنين 4 أيام تاجرا في العملة بالغربية

05:20 م الخميس 20 يوليه 2017

حبس متهمين اثنين 4 أيام تاجرا في العملة بالغربية

الغربية – مروة شاهين:

أصدر المستشار أحمد نجيب، مدير نيابة مركز المحلة، بمحافظة الغربية، اليوم الخميس، قرارًا بحبس متهمين لاتجارهما في العملات الأجنبية بنطاق دائرة قرى المركز 4 أيام، على ذمة التحقيقات، لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من اللواء أيمن لقية، مدير المباحث الجنائية يفيد بتوافر معلومات لدى العقيد مجدي عوض، رئيس مباحث الأموال العامة بمديرية الأمن حول قيام كلًا من "ياسر. أ. ا، 39 عامًا"، صاحب محل عطور مقيم بسكة دمرو و"عماد. ح. ا" عامل بذات المحلة بالاتجار في العملات الأجنبية إخلالًا للوائح وقوانين الدولة، وقيامهما بمزاولة نشاطهما الإجرامي خارج المنافذ الرسمية والمصارف البنكية.

وبتقنين الإجراءات الأمنية، وإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة تمكن ضباط مباحث الأموال العامة وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المتهمين بحيازتهما 25 ألف دولار أمريكي، و288 ألف جنيه مصري، و24ألف ريال سعودي، و871 دينار كويتي، و595 درهم إماراتي.

بومواجهة المتهمين اعترفا باتجارهما في العملات الأجنبية والمصرية، وأن المضبوطات من حصيلة تجارتهما وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق الني أمرت بحبس المتهمين.

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مصراوي Masrawy

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