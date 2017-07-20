"القومي لبحوث المياه" يعقد اجتماعًا حول الإدارة الرشيدة للمياه

كتب- أحمد مسعد:

عقد المركز القومي لبحوث المياه، الخميس، اجتماعًا حول الإدارة الرشيدة للمياه، بحضور أعضاء الهيئة المشتركة لخزان الحجر الرملي النوبي من الدول الأعضاء "مصر وليبيا والسودان وتشاد"، وممثلي مكتب اليونسكو بالقاهرة.

وناقش الاجتماع، إعداد وثيقة مشروع "تهيئة تنفيذ برنامج العمل الإستراتيجي (SAP) للإدارة الرشيدة والمنصفة لخزان الحجر الرملي النوبي".

وتمثل الهدف من الاجتماع في الحوار بين الدول الأعضاء، في محاولة التوافق حول المقترح النهائي للمشروع، والذي يجري إعداده الآن من قِبل اليونسكو، بمشاركة الدول لتقديمه لمكتب الأمم المتحدة الإنمائي.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد عبد المطلب، مدير المركز القومي لبحوث المياه، إن المركز سوف يُعد احتفالية كبرى لمرور 25 عامًا، على إنشاء المركز في العاصمة السودانية الخرطوم، في الفترة من 5 إلى 7 ديسمبر المقبل.

وأشار عبد المطلب، في بيان اليوم، إلى أهمية هذا الاجتماع الذي يتيح للدول الأعضاء إضافة كافة متطلبات الدول قبل إعداد الوثيقة النهائية للمشروع.