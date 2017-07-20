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مجلس الوزراء يوافق علي إنشاء مشروعات خدمية تعليمية وسكنية بأسوان

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مصراوي Masrawy

مجلس الوزراء يوافق علي إنشاء مشروعات خدمية تعليمية وسكنية بأسوان

04:47 م الخميس 20 يوليه 2017

مجلس الوزراء يوافق علي إنشاء مشروعات خدمية تعليمية وسكنية بأسوان

كتب - محمد غايات :

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 29.94 فداناً من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بناحية محافظة أسوان لاستخدامها في إقامة مصنع لإنتاج السماد العضوي من المخلفات الزراعية.

كما وافق المجلس، في اجتماعه الإسبوعي اليوم الخميس، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص بعض مساحات الأراضي المملوكة ملكية خاصة لصالح محافظة أسوان، وذلك لإقامة عدد من المشروعات الخدمية التعليمية والسكنية والرياضية بالمحافظة .

ووافق أيضاً على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحة 6099.6 فداناً من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها كمجتمع عمراني جديد في التوسع العمراني لمدينة 15 مايو، وذلك في إطار توجه الدولة نحو التوسع في اقامة التجمعات العمرانية لاستيعاب الزيادة السكانية مع توفير كافة الخدمات لهم هناك.

ووافق المجلس على تخصيص 2 مليون جنيه من صندوق حماية البيئة لتطوير عمل الوحدة المتعلقة بدراسة المشروعات المقدمة من مختلف القطاعات فى إطار تنفيذ التزاماتها باتفاق باريس الذى جاء عقب المفاوضات التي عقدت اثناء مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والعشرين للتغير المناخي في 2015.

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